Kura Hulanda Hotel & Spa, lujo en Curaçao

Curaçao es una isla al sur del Caribe que forma parte del Reino de los Países Bajos. Un destino de lujo para aquellos que buscan una experiencia diferente. La capital Willemstad es una ciudad animada, acogedora y divertida, con dos distritos históricos diferentes divididos por la bahía de St. Anna. Punda, de calles estrechas llena de tiendas y museos y The Other Side un laberinto de serpenteantes calles residenciales que contrasta con la organizada cuadrícula del otro lado de la bahía, forman a esta ciudad única. La arquitectura colonial de Willemstad es Patrimonio Mundial por la UNESCO. El buceo y nadar con delfines son las actividades más populares en la bahía. Un isla que forma parte del paraíso tropical de aguas cristalinas del Mar Caribe. Un destino exclusivo que no te puedes perder. Y en este decorado único en el mundo, cerca del puente flotante Queen Emma Bridge, se ubica un hotel que ofrece una experiencia auténtica, un hotel boutique rodeado de colonial belleza. Dos piscinas, varios restaurantes, bares, tiendas, un museo antropológico reconocido a nivel mundial, spa, patios y jardines. Un auténtico pueblo colonial con unos 65 edificios para disfrutar de una estancia excepcional. Vías empedradas serpentean a través de los meticulosamente restaurados edificios coloniales holandeses del Caribe del Siglo XVIII y XVIIII, alrededor de patios gloriosos que comprenden el pueblo de Kura Hulanda y el hotel Kura Hulanda & Spa. Situado en el centro de Willemstad, la capital de la isla, la propiedad anuncia orgullosa que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y preserva el aspecto histórico de los edificios y de Curaçao. Cada habitación y suite cuenta con muebles de madera tallada a mano, antigüedades y arte, paredes pintadas a mano, edredones de lujo y ropa de cama fina, pero con toques modernos como televisores de pantalla plana y WIFI de alta velocidad inalámbrica para tener acceso a Internet en las zonas comunes. Los precios van desde 329 dólares la noche, 327 euros, aunque hay ofertas por tres noches. En el espectacular spa del hotel ofrecen tratamientos faciales, masajes y servicios reconocidos que le han valido convertirse en miembro de "Leading Spas". Hay actividades de playa para todos los gustos, desde esquí acuático a buceo en maravillosos arrecifes de coral. También se puede alquilar un barco para navegar durante el día, o descansar tomando algo en la terraza. Pero lo más recomendable es explorar el increíble fondo marino.