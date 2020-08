Koh Phra Thong, la isla casi desconocida de Tailandia en la que te encantaría perderte

Koh Phra Thong es una isla tailandesa cuya superficie no llega a los 90 kilómetros cuadrados, está al sur del país y separada del continente por un canal de 7 metros de profundidad; en los años 90 la isla contaba con pequeñas aldeas y algunos resorts pero un tsunami destruyó gran parque de su riqueza, claro que años después, cual Ave Fénix, resurgió de sus cenizas y hoy luce la belleza de su sabana interior y sus desiertas playas rodeadas de cocoteros presentándose como un paraíso en la tierra que merece la pena visitar, un lugar al que huir para descansar y en el que vivir una verdadera experiencia de ecoturismo.

De safari por Koh Phra Thong | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia (oficina de Australia)

Te enamorarás de las playas de Koh Phra Thong pero querrás descubrir más cosas de esta isla y muchas están hacia su interior (un interior que nunca se aleja demasiado de la costa porque estamos en una isla pequeña que forma, además, parte de un parque natural); los amantes de los avistamientos de aves disfrutarán de lo lindo en esta isla: una excursión altamente recomendada es el tour en 4X4 al amanecer, la imagen del despertar del sol (y con él el de las aves del Parque Nacional Khao Sok) en la sabana de Koh Phra Thong es realmente espectacular; pero estamos en una isla... tendrás que visitar la vieja aldea de pescadores y el santuario de tortugas pero lo que no podrás dejar de hacer es practicar snorkel y bucear, si eres un amante del buceo toma buena nota de este lugar porque Koh Phra Thong está considerado como uno de los mejores lugares de Tailandia para bucear; el kayak, tanto en la playa como en los manglares, es otra actividad a practicar.

Barrera de coral en Koh Phra Thong | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia (oficina de Australia)

¿Y cuál es la mejor época del año para disfrutar de este secreto tailandés en el mar de Adamán? de noviembre a abril porque es entonces cuando esta isla, y toda la zona de la costa sur de Tailandia, vive su estación seca ¿inconvenientes? uno importante que no debe impedirte tener Koh Phra Thong por destino: llegar a esta isla no es fácil (por algo es todavía un destino casi desconocido) pero es posible desde la Bahía de Phang Nga, que es el lugar al que debes dirigirte; como te decimos no es fácil, por eso llega poca gente a la isla y por eso es el destino elegido por mochileros y amantes de viajes de aventura.