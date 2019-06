El jardín de flores más grande del mundo está en Dubai

Puede parecer contradictorio y, sobre todo, sorprendente, pero es cierto. El mayor jardín de flores naturales del mundo se encuentra en medio del paisaje seco y árido de Dubai. Y sí, también entre rascacielos y a unas altísimas temperaturas, como si de un oasis se tratara –solo que no de agua, sino de flores-, el Dubai Miracle Garden es una auténtica maravilla. Ya desde una distancia considerable llama la atención la explosión de color que ha ocurrido en este lugar. Son ya varios los records Guinness que atesora Dubai –desde los edificios más altos hasta los hoteles más fascinantes y lujosos, e incluso una pista de esquí que resulta impresionante-. Y la naturaleza no podía ser menos, porque en Dubai nada es del todo imposible, sino que allí el querer es solo una cuestión de querer. El Dubai Miracle Garden abrió sus puertas el día de San Valentín, como no podría haber sido de otra forma. Y es tan impactante que tiene más de 45 millones de flores repartidas en un espacio de 72.000 metros cuadrados. La combinación, tanto de colores como de especies es abrumadora y todas las flores se unen formando arcos, figuras como corazones e incluso decorando pequeños edificios y construcciones. Una empresa de arreglos florales se encarga de diseñar cada año nuevas combinaciones para que los visitantes experimenten nuevas sensaciones y tengan motivos para volver a visitar este inédito jardín. En él se pueden ver desde iglús hasta pirámides o casas. La imaginación no tiene límites en el Dubai Miracle Garden. Más o menos el jardín se recorre en una hora, dependiendo de la afición por la fotografía que tengan los visitantes puesto que cualquier ángulo en él es susceptible de ser fotografiado. Durante el paseo uno puede relajarse en las áreas de descanso que hay por el jardín, disfrutar en familia de la zona de juegos para niños o bien adquirir algún recuerdo en la tienda de souvenirs. Lo cierto es que cualquiera que tenga en mente viajar a Dubai, debería acercarse a admirar esta combinación de caléndulas, petunias y todo tipo de flores de lo más exóticas que lucen incluso más bonitas en medio del desierto que en cualquier otro sitio. Este jardín de flores comienza su temporada en el mes de Noviembre y el Dubai Miracle Garden está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche a diario, y hasta las 11 de la noche los fines de semana. Y, ¿qué podrán encontrar de nuevo aquellos que se acerquen hasta él esta temporada? Las novedades incluyen un jardín internacional en el que se podrán ver monumentos de los Emiratos Ýrabes Unidos y otros países del mundo hechos de flores, un jardín aromático en donde se englobarán plantas medicinales y con olores evocadores, un reloj de flores de 15 metros de diámetro, entre otras atracciones. Un oasis hecho a base de flores en medio del desierto árido de Dubai.