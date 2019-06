El Jardin Escondido de Francis Ford Coppola

Una película, Tetro, del director y productor de cine estadounidense, Francis Ford Coppola, terminó con un romance que ha perdurado en el tiempo. Durante el rodaje en la capital argentina, una espaciosa mansión se convirtió en el centro de operaciones del cineasta, en el elegante barrio de Palermo Soho de Buenos Aires. Y lo que en un principio se convirtió en su hogar por unos meses, acabó formando parte de su vida para siempre. El Jardín Escondido es un proyecto personal del cineasta, que incluye algunas de sus pasiones como son los exquisitos vinos, los pequeños lujos, y rincones tranquilos donde sentarse y escribir. De la cadena Be Bourbon, es uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. En la mansión hay rincones con balcones, terrazas y patios con una vegetación exuberante. Cálido y elegante y materiales rústicos que le dan un aire especial. Decorado con suntuosos muebles y obras artesanales latinoamericanas, como tapices peruanos y máscaras del noroeste de Argentina. Y con una espléndida colección de cine clásico que te recuerda que estás en casa de los Coppola. El Jardín Escondido ofrece seis exclusivas habitaciones, pero no se puede reservar solo una. El mínimo son dos. También es posible alojarse en secciones de cuatro habitaciones, o alquilar el hotel al completo. El servicio es discreto para tu máxima privacidad, e incluye un sommelier personal y un chef gourmet por si te apetece un asado en la terraza. Con tres niveles de jardines, una piscina climatizada con energía solar, una cocina al aire libre y parrilla, y una hermosa terraza, Jardin Escondido es un pequeño paraíso escondido. No hay restaurante pero se sirve desayuno y se puede reservar una barbacoa en la terraza. La suite Francis. Donde durmió el cineasta durante dos años cuando vivía en Palermo. La suite Ellie. De Eleanor Francis, mujer del cineasta que trabajaba en sus notas sobre el Rodaje de la película Apocalypse now. La suite Roman. Donde dormía el hijo del matrimonio. La suite Sofia. Que pertencia a Sofia Coppola, también cineasta. La suite Bolaño. En honor al escritor chileno Roberto Bolaño. Y la Suite Cortazar. Un homenaje al escritor argentino. Habitaciones elegantes, muy luminosas, decoradas con gusto, con aire acondicionado y televisión de plasma. Hay Wifi gratuito disponible en todo el establecimiento. Sin duda, el Jardin Escondido es un alojamiento muy poco convencional, un rincón único y especial en medio de la gran ciudad. A tan solo 6 kilómetros de la Plaza de Mayo y a 30 kilómetros del aeropuerto internacional Ezeiza. Palermo Soho es el corazón del distrito comercial de Buenos Aires.