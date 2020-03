Lo primero que tienes que saber si tienes previsto viajar en los próximos días a Israel es que hay restricciones para los viajeros procedentes algunos países, entre los que está España, debido al coronavirus; por eso es importante que te informes al respecto según se acerquen las fechas de tu viaje porque se trata de una información que cambia de un día para otro según evoluciona la crisis generada por el coronavirus. En cualquier caso, recuerda que no se ha prohibido viajar, sólo se recomienda no viajar a zonas de riesgo (Israel no lo es) y tomar algunas precauciones como te contamos en esta noticia.

Como decíamos nada más empezar, Israel es un destino woman only, un país de mujeres empoderadas igual que es, especialmente Tel Aviv, toda una referencia en el reconocimiento de la comunidad LGTBI; ¿qué atractivos ofrece Israel a las mujeres? a continuación te contamos algunos.

¿Te pierdes por la literatura? ¿Eres más de viajes de aventura? ¿Llevas el deporte en la sangre? Lo cierto es que importa poco el estilo de viaje que quieras vivir, Israel te los ofrece todos porque aquí podrás disfrutar tanto de una ruta aventurera por el desierto del Negev como de un retiro literario a orillas del Mediterráneo o de un viaje de relax al salado Mar Muerto.

Desierto del Négev | Pixabay

El Mar Muerto es uno de los destinos imperdibles de Israel, sus lodos y aguas ricas en sales minerales tienen propiedades magnifícas para nuestra piel y resulta un absoluto placer flotar en ellas; además podrás recorrer múltiples establecimientos en los que hacerte con productos para la piel para traértelos a casa.

El desierto del Négev es el escenario de una ruta sólo para mujeres, es Women's Discovery de Puzzle Israel; es un viaje de una semana que reúne a mujeres procedentes de diferentes lugares que juntas recorren lugares tan maravillosos como el Parque Nacional de Timna a las montañas de Galilea, disfrutarán de una gynkana por el desierto, visitarán granjas orgánicas, participarán en catas de vino y chocolate... ¿tentador verdad?.

El deporte representa un gran escaparate para reivindicar la igualdad y en Israel lo saben tan bien que organizan un Women's Triathlon bajo el lema 'Cada mujer es una ganadora'; la próxima edición es el 23 de mayo y se celebrará en Herzliya, al norte de Tel Aviv.

La idea de participar en un retiro literario es realmente tentadora pero si además lo haces en un lugar del mundo tan bello y cosmopolita como Tel Aviv, resulta casi irresistible; se trata de un retiro literario de 5 días en el que se trabajará la creatividad, las técnicas de escrituras y también se disfrutará de la ciudad, especialmente de sus mercados callejeros, de su artesanía local, de sus calles y de su playa.

Tel Aviv | Pixabay

Aunque cuando pensamos en el Israel más moderno pensamos inevitablemente en Tel Aviv, lo cierto es que Jerusalén también puede sorprendernos y de hecho lo hacen cuando hablamos de Israel como destino women only gracias a su iniciativa 'Mujeres y fábulas'; si te apuntas a disfrutar de esta iniciativa vivirás una experiencia inolvidable porque consiste en visitar la ciudad de otro modo, conociendo a mujeres emprendedoras que tienen sus negocios en la ciudad y que no sólo nos hablarán de sí mismas sino de la historia de sus familias.

Todavía tenemos una iniciativa women only más, es la que lideran las mujeres de la asociación progresista 'Women of Reform Judaism'; organizan tours solo para mujeres 'Women's Journey to Israel' que, en a línea del proyecto 'Mujeres y fábulas', nos permitirán conocer a diferentes mujeres judías, son además tours temáticos, sólo tienes que elegir el que satisfaga más tu gusto y tus deseos... ¿qué tal un tour para foodies para descubrir lo mejor de la gastronomía israelí?.

Más información de Turismo de Israel.