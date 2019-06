Las Islas del Maíz en Nicaragua

Las islas de Corn Islands o Islas de maíz son un pequeño tesoro de arena blanca y agua de mar azul turquesa del Caribe. Situadas a 75 kilómetros de Bluefields, en el Atlántico sur, en Nicaragua, están habitadas por descendientes de los Miskitos, piratas europeos y esclavos africanos que naufragaron en estas aguas. Son hoy, una de las pocas islas del Caribe donde todavía te puedes perder en una playa desierta. Prepárate para unas vacaciones diferentes, en una isla virgen, en playas desiertas y bajo los cocoteros. Eso si, no esperes resorts de lujo 5 estrellas, aquí la vida es más auténtica. Vive Nicaragua al son del Calypso. El paisaje salvaje de la costa de las islas nos remonta a las antiguas películas de piratas que surcaban las aguas de nuestra infancia. Es más que probable que muchos viejos navíos, algunos todavia con sus preciosas cargas estén bajo las aguas de Corn Island. Unas gafas y un tubo bastan para contemplar los restos de un galeón español hundido frente a la playa de Brig Bay ¿Buscamos el tesoro? En el siglo XVI, Cristóbal Colón avistó estas islas y las bautizó con el nombre de Islas Manglares. Durante mucho tiempo estuvieron bajo el dominio inglés y no fue hasta 1914, cuando pasaron a ser territorio nicaragüense. Viajar a Corn Islands es una aventura. El aereopuerto se encuentra en la isla mayor y hay vuelos directos de las compañias La Costeña y Atlantic Airline desde Managua, la capital del país. Una vez allí, hay un servicio regular de barcos que conecta Little Corn Island con Big Corn island. Si lo que buscas es aventura, hay otra forma de llegar a las Corn Islands. Saliendo desde Managua en bus hasta la localidad de El Rama, descender por el río Escondido, llevando algo para no mojarte con el agua que levantan las lanchas, hasta Bluefields y finalmente llegar a Corn Island en barco. Es una opción más divertida y que te permitirá conocer el país de otra manera. Si en tus vacaciones quieres disfrutar de la calma de las playas, hospedarte en hosterías familiares, relacionarte con la gente local, probar riquísimas comidas típicas y vivir tradiciones en un paisaje paradisíaco, las Corn Islands son un excelente destino en Nicaragua. Unas islas en las que estarás a salvo de las multitudes y donde vas a poder vivir la vida como antaño, sin prisas y desconectado del mundo. Las Islas del Maíz, son aún hoy, unas grandes desconocidas.