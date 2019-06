Las islas europeas favoritas para descubrir este verano

¿Cuáles son las mejores islas del sur de Europa para conocer este verano? Según el estudio realizado por trivago.es (trivago Best Value Islands Index), basado en la reputación online de los destinos, los hoteles, los precios y las atracciones disponibles, las ganadoras absolutas son Ios, Hydra y Folegandros, en Grecia. Y salvo por Capri (Italia) y Maderera (Portugal) las islas griegas acaparan el Top 10.



Tenemos que llegar hasta el puesto 23 para ver la presencia española en el ranking con La Gomera seguida de Formentera, Gran Canaria y Lanzarote. Y salvo por la presencia de Croacia con su Hvar, el resto de las 30 islas elegidas por trivago se completa con Grecia, Italia, Portugal Francia y España. Si quieres conocer el listado completo, puedes verlo aquí.



Ahora, ¿qué te parece sin nos vamos a dar un paseo para descubrir porqué las ganadoras se merecen estar en los primeros puestos?



Ios.

Es una isla montañosa del archipiélago de las Cícladas en el Mar Egeo. Ha estado poblada desde la prehistoria, según nos confirman la excavaciones en la colina de Skarkos. También se dice que aquí está la tumba de Homero que es uno de los atractivos a visitar.



Pero más allá de su parte histórica, esta pequeña isla tiene muchos datos curiosos como sus 365 iglesias y capillas, para una población que nunca ha superado los 2.000 habitantes. También se dice que tiene más bares que casas y es que aquí el turista viene a disfrutar de las espectaculares playas griegas y de sus recónditas calas a las que sólo puedes llegar a pie o en ferry, además de darlo todo en la agitada vida nocturna, en un ambiente muy liberal.



En general el paisaje está dibujado por las blanquísimas construcciones de su ciudad Khora, llena de escaleras y estrechos caminos que hace imposible que circulen vehículos por ella. Al norte de la Isla, aún se conservan las ruinas del castillo veneciano de Paleocastro, del siglo XV. Y en lo alto del monte está el monasterio con sus característicos molinos de viento que son todo un emblema en la ciudad.





Hydra.

Está al sur de Atenas, en el golfo Sarónico. La isla está abocada al turismo, así que aquí encontrarás todo tipo de servicios para pasarlo muy bien.

Algunos datos que llaman la atención es que pesar de su nombre, en la isla el agua escasea y es importada por barco desde el continente. Y ha sido escogida por numerosos artistas para adoptarla como lugar de residencia durante mucho tiempo, como Leonard Cohen. Y como no están permitidos lo vehículos (salvo los camiones de basura) aquí puedes utilizar el transporte público o moverte en burro o en los taxis acuáticos.



Tienes un paisaje maravilloso para disfrutar y también aquí podrás visitar algunas de las casas nobles, como la de Tomabais que alberga a la Escuela de Bellas Artes. Las vistas panorámicas de toda la isla las consigues subiendo entre callejuelas hasta el monasterio de Profitis.



Folegandros.

Calles tranquilas, vistas panorámicas, serenidad y costumbres. Para descubrirlas, basta con que subas hasta las plazas del centro de la ciudad medieval de Chora para descubrir a los pobladores jugar al aire libre.



Es una de las más pequeñas del archipiélago de las Cícladas situada muy cerca de Sikinos, Ios, Milos y a sólo una hora en catamarán de Santorini.



Vida simple, paisaje árido y aguas cristalinas en esta isla donde el sistema de transporte es mucho más tradicional de lo que te puedas imaginar, porque irás en mulas.



A pesar de la tranquilidad del pueblo la isla está repleta de oferta gastronómica. Es más, se recomienda que llegues temprano al centro para poder coger mesa y degustar algunas de las delicias frescas del lugar: pulpo, langosta o la típica “matsata” que es un plato de pasta fresca con carne (cabra, pollo, conejo o albóndigas), con salsa de tomates y queso local, rallado.



Aquí la vida nocturna no es el mayor atractivo, aunque sí encontraras pubs y discotecas. No te pierdas el “rakomelo” la grappa greca “raki” con miel en su versión fria o caliente.