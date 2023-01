Isla de Flores: Un paraíso escondido en las Azores

El archipiélago Azores en Portugal es uno de los lugares más visitados por los turistas que buscan escapadas dignas de película. Aguas turquesas, piscinas naturales, playas casi vírgenes y, por supuesto, una salida garantizada de la rutina.

Portugal está repleto de secretos conocidos y aún por conocer y que, sin duda alguna, dejan impresionado a quien quiera que viaje a ellos. Un ejemplo claro es el Pozo Iniciático de Sintra: Uno de los lugares con más misterio de Portugal. Y ahora es momento de volver con uno de esos enclaves que tanto cautivan al corazón viajero y que hace que quieras teletransportarte allí. Estamos hablando de la Isla Flores de las Azores.

La Isla Flores es parte del conjunto de islas que forman las Azores en Portugal y cuenta con muy pocos habitantes por lo que se considera un lugar no muy masificado ideal para alejarte de los ruidos y la molestia de la ciudad. Sus playas son casi vírgenes debido al poco tumulto de turistas y por lo tanto podrás disfrutar de un baño cálido y tranquilo o sacar unas bellas fotos que estamos seguros de que nunca querrás borrar.

La página web oficial de Turismo de las Azores explica que destaca en este lugar el número de lagos, bosques de laurisilva, piscinas naturales, cascadas, miradores y playas acompañado de un paisaje verde de fondo.

Es Reserva de la Biosfera desde el año 2009 y cuenta con un hábitat de lo más increíble puesto que en el lugar podremos encontrar desde especies vegetales hasta animales que conviven en un escenario único que no deja indiferente a nadie. Se cuenta que la zona central de la isla está formada por antiguos cráteres volcánicos que ahora forman hermosos y enormes lagos.

El norte de esta isla se caracteriza por los miradores desde donde podremos ver las mejores vistas del paisaje marítimo. Las dos ubicaciones más destacadas son Miradouro da Pedrinha y Miradouro da Ponta Delgada.

Al Oeste, podrás visitar Morro Alto, una caldera volcánica donde están los lagos. En el este está la capital de la isla, llamada Santa Cruz das Flores donde incluso podrás visitar el Museo Regional das Flores o la Iglesia de Sao Boaventura. Si lo visitas, no te olvides de pasarte por enclaves como: Sus cascadas (que la más alta es Cascata do Poço do Balcahau), el pueblo llamado Faja Grande (donde podrás visitar su casco histórico y sus buenos restaurantes), la Reserva Forestal de Morro Alto (donde están diversos lagos y el pico más elevado de la isla con 911 metros de altura).

En el sur, encontramos un sendero llamado Faja de Lopo Vaz que nos lleva hasta una plaza de piedras. Lo curioso del lugar no es su belleza, que también, sino que en ella habitan cabras.

Sus dimensiones son 12,5 kilómetros de ancho y 17 de largo, esto permite una cómoda exploración de todos los rincones del lugar, pudiendo volver a casa con la satisfacción de haber conocido un lugar increíble.