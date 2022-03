Irlanda vuelve a celebrar San Patricio tras el parón obligado por la pandemia

Pero la pandemia va quedando atrás, el coronavirus de la discordia, si bien no ha desaparecido ni parece tener intención de hacerlo, sí está lo suficientemente controlado como para permitirnos empezar a olvidar terribles conceptos como el de nueva normalidad y recuperar poco a poco la normalidad de nuestra vida. Y por eso este año ya hay fiestas, se celebran con algunos cambios y matices, con una restricción aquí y un control de aforo allí pero se celebran así que si quieres vivir San Patricio no tienes más que volar a Irlanda.

Será del 16 al 20 de marzo cuando las calles de Dublín se llenen de dublineses y visitantes como no lo hacían desde el princpio de la pandemia, será la mayor fiesta de la cultura irlandesa en años y, además de en Dublín, capital de Irlanda y de las fiestas de San Patricio, se celebrará en otras importantes localidades de Irlanda como Cork, Waterford, Sligo o Kilkenny, también en las localides de Irlanda del Norte de Belfast y Armagh.

Catedral de San Patricio | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Pero, empecemos por el principio ¿sabes por qué es San Patricio tan importante para los irlandeses? Es más ¿sabes quién fue San Patricio? Suele decirse que San Patricio fue quien llevó el cristianismo a Irlanda a pesar de que sabemos que no fue exactamente así, y a había misioneros critianos en la isla cuando él llegó pero ciertamente fue él quien consolidó la fe católica en Irlanda hasta el punto de convertirse en su patrón y en el responsable de que el trébol se convirtiera en el símbolo de la iglesia de Irlanda ¿por qué? Porque así es como él explicaba el misterio de la Santísima Trinidad, con un trébol de tres hojas que era en realida una única planta.

Dejemos la historia y volvamos a lo interesante... la fiesta.

Desfile del Día de San Patricio | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

El de 2022, con las ganas de San Patricio acumuladas durante la pandemia (no se celebró presencialmente ni en 2020 ni en 2021), será el festival de San Patricio más ambicioso nunca antes celebrado, sólo en Dublín se espera superar el medio millón de personas en las calles el día del Desfile Nacional del Día de San Patricio que tendrá lugar el 17 de marzo y que ha sido ya reconocido como uno d elo smayores espectáculos callejeros del mundo.

¿Más eventos en Dublín para celebrar San Patricio? el Festival Quarter que tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en el Museo Nacional de Irlanda y cuya programación incluirá actuaciones diversas, teatro, proyecciones de cine, espectáculos de circo, cabarte, comedia y conciertos todas las noches; otro evento interesantes es el Irish Food and Design Village donde podremos disfrutar de la artesanía y la gastronomía irlandesas y de sus sesiones de danza protagonizadas por un antiguo campeón de danza irlandesa y ex miembro de la compañía internacional Riverdance.

Claro que San Patricio no se vive y celebra solo en Dublín sino en toda Irlanda: en Cork habrá desfile, música tradicional e Englis Market; en Sligo lo más destacado es el festival de música callejera y también su desfile; en Kilkenny destacan los espectáculos pirotécnicos y los artistas callejeros; Waterford hará gala un año más de ser la primera ciudad irlandesa que celebró el Día de San Patricio; también localidades de Irlanda del Norte, a pesar de ser esta parte de la isla mayoritariamente protestante, celebran San Patricio; en Belfast habrá un gran concierto al aire libre el 16 de marzo y en Armagh celebrarán además que fue allí donde San Patricio comenzó su misión en Irlanda.

Desfile del Día de San Patricio | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Todavía no te atreves a viajar? ¿No puedes? ¿No te apetece? No por ello tienes que privarte de disfrutar San Patricio: El 17 de marzo puedes pulsar The Green Button Festival y disfrutar de un magnífico festival de música en ireland.com/es-es