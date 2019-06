El impresionante fuerte Chittorgarh de Rajasthan

Chittorgarh es la obra más grande de los Rajput, miembros de los grupos guerreros gobernantes, exponente de su orgullo, el romance y su espíritu. Chittorgarh es un fuerte inmenso y majestuoso situado en una colina cerca de la ciudad del mismo nombre, en el estado de Rajasthan en la India. Chittorgarh es una de las fortalezas históricamente más importantes, no solo en Rajasthan, sino también de todo el norte de la India. Chittorgarh Fort es la historia del heroísmo y del sacrificio, no hay más que verlo para imaginarlo, y de eso se hacen eco los cuentos cantados por los bardos de Rajasthan. La razón principal para visitar la ciudad de Chittorgarh es su enorme colina fortaleza, una representación de la cultura y de los valores Rajput. El fuerte se encuentra en un espacio de 240 hectáreas en una colina que se eleva de forma abrupta 180 metros. El Fuerte Chittorgarh de Rajasthan es una enorme estructura con muchas pasarelas construidas por los gobernantes en el siglo séptimo d. C. Encaramado en lo más alto, destaca imponente. Los chhatris del interior, son pabellones elevados en forma de bóveda que se utilizaban en la arquitectura india para describir elementos de orgullo y honor. Y en este caso son recordatorios impresionantes de la heroicidad de los Rajput. Las puertas principales son Padal Pol, Bhairon Pol, Pol Hanuman y Ram Pol. El Chittorgarh Fort tiene muchos monumentos magníficos. En las antiguas ruinas de la fortaleza es necesario perderse en soledad, para llegar a comprender el concepto y su importancia. Los principales lugares de interés turístico son las dos torres conocidas como el 'Kirti Stambh "o Torre de la Fama y el' Vijay Stambh" o Torre de la Victoria. Hay varios templos, embalses y palacios. Un enorme complejo de templos de Jain, un depósito de agua grande cerca de la abertura donde se cree que Rani Padmini y otras mujeres realizaron 'Jauhar', o actos de auto-inmolación por su desplome en un gran incendio. Otros lugares que merecen una visita son el tanque Bhimtal, el Templo Neelkanth Mahadev, el Templo Meera, elTemplo Kumbha Shyam y el Templo Kalika Mata que data del siglo octavo. Una auténtica maravilla. La historia de Chittorgarh es una saga de valor, tenacidad y sacrificio. El fuerte fue capturado tres veces, es un tesoro de la historia y ofrece a quien lo visita una idea de cómo era la vida de los gobernantes Gran Rajput, que dieron sus vidas luchando contra un enemigo superior en vez de llevar una vida de sumisión. El origen de este fuerte se puede remontar al siglo VII. La historia de este pueblo está escrito en sangre y sacrificio. Gobernantes musulmanes lo saquearon en el período medieval. De pie sobre su elevada colina rocosa pasó por tres asedios, y resultó el perdedor. Pero no por eso fue peor que cualquier otro en Rajasthan. Los Rajputs tenían la costumbre de cabalgar al encuentro del enemigo fuera de la seguridad de sus paredes en vez de permitir que el enemigo pudiese lanzar el primer asalto. La fortaleza alberga historias tristes, mujeres y niños inmolados y sacrificados por no caer en manos de los enemigos, soldados fieros y valientes y también historias de victoria. Y a pesar de todo renació de nuevo como el Ave Fénix, y quedó para la posteridad, bello, espectacular y glorioso. Una auténtica maravilla que hay que visitar.