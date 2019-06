10 imprescindibles de Flatiron, el distrito de Nueva York más de moda

Aunque no le faltan atractivos, el distrito neoyorquino de Flatiron ha sufrido durante décadas el estar situado a medio camino de todas las áreas más turísticas y famosas de la Gran Manzana. Bautizado como el edificio más famoso de su docena larga de manzanas, el Flatiron, primer rascacielos de Nueva York y levantado en 1909 (el edificio más alto del mundo hasta 1913), hasta ahora había destacado siempre por su estatus de zona residencial, con vecinos al norte como el Empire State Building y el Midtown; Chelsea al oeste y Unión Square y la Universidad de Nueva York al sur.



Sin embargo, esta pequeña área, hasta ahora prácticamente reservada a los propios habitantes de Manhattan, quiere reivindicarse como uno de los destinos más frescos e interesantes del Nueva York actual. Es por ello que la propia NYC & Company, el consorcio turístico de la ciudad, ha creado un concepto muy atractivo al que ha llamado ‘La experiencia Flatiron’, un programa que recorre las calles de este distrito deslumbrando y sorprendiendo incluso a quienes ya cuentan con varias visitas a la urbe.



Entre sus sugerencias, destacan diez de ellas que no hay que dejar pasar por el alto en una escapada a Flatiron. Sin duda, al acabar nuestra ruta, tendremos bastantes dudas sobre cuál es nuestra zona favorita de Manhattan, pues el nuevo ‘competidor’ viene pisando fuerte.



1. Madison Square Park. Este parque es la plaza en torno a cual gira toda la vida del distrito de Flatiron. Tres líneas de metro nos permiten llegar hasta aquí: la N, la R y la número 6. Al salir de sus bocas, nos encontraremos con un vergel en el que destaca la Fata Morgana, la escultura de Teresita Fernández con 150 metros de discos dorados y espejo pulido que recorre toda la superficie del parque y cuyo estreno oficial es el 1 de junio.



2. Edificio Flatiron. También llamado Edificio Fuller, este edificio centenario con forma de punta de lanza sirve para unir dos calles emblemáticas: Broadway y la Quinta Avenida. Con rango de ‘hito histórico nacional’, es un ejemplo de arquitectura Art Decó de la escuela de Chicago, diseñado por Daniel Burnham. En su extremo en punta apenas tiene 2 metros de ancho.



3. Museo de las Matemáticas. Conocido como el MoMath, es uno de los museos más apreciados por los neoyorquinos y todo un templo para los amantes de las matemáticas, especialmente si se es niño, ya que muchas de las actividades están dirigidas a ellos. Pero no sólo a ellos, por lo que, al final, todo el mundo disfruta resolviendo enigmas y aprendiendo hasta dónde llega esta ciencia.



4. Shake Shack. Uno de los restaurantes más famosos de la zona, popular por sus flanes, sus hamburguesas, sus perritos calientes... Es decir, todo lo que esperas de un clásico americano, y más.



5. Abracadabra Superstore. ¿En serio hacen falta muchos motivos para entrar en una de las tiendas de artículos de magia más grande del mundo? Además, no sólo se trata de un templo para magos y aficionados, sino también para los más bromistas, pues aquí se puede encontrar todo lo necesario para reírse un poco con y de los amigos.



6. Jazz Standard. Uno de los templos del jazz contemporáneo se encuentra aquí, en el 116 E de la calle 27. A diario, conciertos de los más importantes músicos y autores del momento, una sala que, además, se acompaña de un menú de cocina sureña y carne a la brasa, sin perder por ello el ambiente íntimo.



7. Torre del Reloj. La torre MetLife, ahora New York Edition Hotel, es un edificio histórico de 41 pisos con interiorismo de David Rockwell y diferentes locales de restauración de lujo. Destaca por su gran torre, presidida por un reloj en su parte central y un tejado piramidal. Pura historia de la arquitectura del siglo XX.



8. Gershwin Hotel. Este hotel es todo un tributo a Andy Warhol, por lo que los amantes del Pop Art tienen una cita obligada con sus dependencias, en las que se exhibe el arte y recuerdos del artista más icónico de Estados Unidos en los últimos 50 años.



9. Spin. Mucho más que un club, se trata de una aventura en la que están involucrados algunos actores de Hollywood y que trata de mezclar el ping-pong con la coctelería. Así, se pueden echar unas partidas en las mesas del local, mientras se comparte un rato de copas con los amigos o se charla plácidamente en sus butacones orejeros.



10. Armería del Regimiento 69. Uno de los lugares emblemáticos (y son muchos) de Flatiron es este antiguo almacén militar, declarado edificio histórico y que tuvo su apogeo durante el siglo XIX, como dependencia de la Guardia Nacional.





