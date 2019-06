5 hoteles de miedo y fantasmas

Hoy, en honor a las fechas que nos ocupan que, entre nuestros Difuntos y el americano Halloween, van de miedo, terror y fantasmas, vamos a proponeros cinco hoteles de lo más espectral; no se trata de aventuras de terror recreadas por actores y actrices sino de lugares en los que, dicen, lo paranormal es una constante. Son lugares que incitan al miedo por su historia y por las historias que esconden, hoteles para atrevidos e inconscientes, para los que buscan experiencias diferentes y, por qué no decirlo, con un puntito de morbo porque de eso también tenemos entre mil esencias más que conforman la complejidad del ser humano. Como las fechas que corren parece que nos animan a vivir experiencias tenebrosas, aquí tenéis cinco hoteles ideales para darles cama y mantel: El Parador de Cardona es un alojamiento encantador y encantado porque, dicen, que pasan cosas extrañas en la habitación 712; y si los castillos son fuente de uno y mil fantasmas, los barcos no se quedan atrás, no nos vamos con el holandés herrante pero sí en el Queen Mary que, en las más de mil ocasiones en las que ha cruzado el Atlántico, ha ido acumulando historias y fantasmas; ya puestos a cruzar el charco -viaje ineludible si hablamos de Halloween-, pasamos de Los Angeles a Ottawa para encerrarnos porque allí podrás alojarte en una cárcel que mantiene mucho de lo que fue -incluido su corredor de la muerte-; otro tanto sucede, ya de vuelta en Europa, en Celica, otro hotel carcelario que, en este caso, se hermana con el arte; y nos queda uno más, el hotel de halloween por excelencia que tiene mucho más de leyenda que de realidad pero ¿asusta o no alojarse en el corazón de Transilvania en un hotel llamado Drácula?. Dicen que el ser humano es el único animal que disfruta del miedo así que, llegados a este punto ¡feliz y terrorífico viaje!