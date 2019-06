Hotel QT Sidney, modernidad con historia

Ecléctica como pocas y con ese espíritu tan especial, la ciudad más importante de Australia te recibe en su Hotel QT Sidney. Un edificio que eran dos y que refleja una mezcla ideal de espacio con historia, una ubicación privilegiada y el diseño más contemporáneo. Reformado para adaptarse a los invitados de hoy, el QT aún conserva su carácter Art Decó que se ha convertido en un icono del skyline de la ciudad. Pero no es un espacio del pasado, el Hotel ha sabido aggiornarse con un aire moderno con colores ricos, potentes como los azules eléctricos, magentas y amarillos que encontrarás entre diseños geométricos que van desde el suelo al cielo raso. Los huéspedes entran por el antiguo Teatro, donde se siente esa magia de las artes escénicas en cada rincón. Muchos elementos históricos de los edificios originales aún se conservan en el lugar, lo que le aporta una atmósfera extraña y a la vez encantadora. Su Mr. Jekyll está emplazado en la antigua construcción de los centros comerciales The Gowings, espacios amplios, enormes ventanas y techos altísimos. Un concepto que llega a sus 200 habitaciones enormes, donde el lujo es el resultado de una decoración muy cuidada que no deja nada al azar. Y como ya que estás de vacaciones no vas a quedarte sólo en el hotel, te interesará saber que además, está situado en el corazón de la ciudad, que a pocos metros tendrás una gran variedad de tiendas, acceso a las atracciones turísticas de la ciudad y opciones de ocio diurno y nocturno. Pero si vas a descansar, el QT no te defraudará en lo más mínimo. Su SpaQ te dejará renovado con sus tratamientos faciales y corporales. Y un retoque en su barbería que parece sacada de una peli de los años 20, te encantará. Después de una jornada activa en la ciudad, nada como aprovechar cualquiera de los espacios abiertos a todo el público, como el Glit Lounge Bar, el Gowings Bar & Grill o su cafetería Parlour Lane Roasters. En el corazón de la multifacética Sidney, el mix de historia y modernidad del Hotel QT enciende la chispa de Australia.