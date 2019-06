ICEHOTEL fue el primero, hielo y nieve para acomodar a los clientes. Y no solo fue el primero, sino que también es el hotel de hielo y nieve más grande del mundo.Situado en Jukkasjärvi, un pequeño pueblo al norte de Suecia, en el que viven 1.100 residentes y 1.000 perros, en el último Parque Natural de Europa, a 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ýrtico. Todos los años, desde diciembre y hasta mediados de abril, este hotel efímero abre sus puertas con un diseño innovador a cargo de artistas de todo el mundo. En los meses previos al invierno se almacena el hielo procedente del río Torne que será utilizado después como material de construcción.

Alojarse en un hotel de hielo es una experiencia muy diferente a cualquier otra, y como en ICEHOTEL lo saben, dan "cursos de supervivencia" cada noche, a los recién llegados. Algo que se agradece si uno es primerizo. En el interior reinan los -7ºC así que antes de irse a la cama hay que forrarse con ropa interior térmica, cubrirse la cabeza y las orejas con un gorro calentito y de esta guisa meterse en la cama de hielo dentro de un saco de dormir cubierto con pieles de reno, una auténtica gozada. Y por la mañana jugo de arándano rojo caliente, una sesión de sauna , un delicioso desayuno buffet y ya está uno preparado para las actividades más increíbles del mundo. Paseos con trineos tirados por perros, a caballo, con raquetas de nieve, esquí de fondo, conducción sobre hielo en un circuito privado, encuentros con los Sami, motos de nieve, clases de escultura en hielo y visitas guiadas para conocer el hotel y sus obras de arte en hielo y nieve.Las suites, cada una de ellas ha sido tallada a mano y diseñada de forma individual y personal, creadas por artistas de todo el mundo, y quien sabe, a lo mejor la tuya es obra de un arquitecto francés, un diseñador industrial sueco o un escultor español. Precios desde 336 euros la noche en habitación doble. Y si lo que quieres es una integración con la naturaleza, no dejes escapar la oportunidad de disfrutar de las famosas auroras boreales. Las luces del norte a tu alcance. Y por la noche una visita al ICEBAR. Jukkasjärvi ha sido pionero en este concepto exportando su idea a otras ciudades europeas. Pero el original está aquí, no hay nada como tomar algo en un vaso de hielo, bailar en un suelo hecho de nieve y disfrutar de una noche de marcha bajo cero. En ICEHOTEL hay dos restaurantes que sirven la mejor comida local, cocinada con aguas cristalinas y puras, las mismas que congeladas te servirán de refugio nocturno. Restaurantes acogedores, al estilo de las granjas tradicionales con salón y porche. ICEHOTEL dispone de una zona común con chimenea, televisión y wifi gratuita. Si quieres experiementar una noche en el hielo, elije al pionero que además este año celebra su 25 Aniversario.