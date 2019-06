El hotel favorito de Madonna, la reina del pop

Se podría decir que hay hoteles que son verdaderos oasis. Es decir, no importa en qué lugar del mundo se encuentren, qué tipo de decoración exista en su interior o el perfil de huésped que tengan alojado en sus habitaciones. Simplemente tienen una personalidad tan fuerte que todo lo que les rodea es aleatorio. En ellos uno puede encontrar todo aquello que busque, empezando por sí mismo. Y también puede sentirse en casa. Estos singulares oasis en forma de alojamientos están repartidos por los cinco continentes, como si se tratara de verdaderos tesoros. Algunos de ellos han sido ya descubiertos y redescubiertos una y otra vez, en algunos casos por personajes famosos que han contribuido a crean un halo de misterio mayor en torno a ellos. Pero, sea como sea, y a pesar de que circulen leyendas, rumores, fotografías e historias para todo tipo de público, siguen siendo únicos. The Delano es uno de ellos. Un hotel en el que la mismísima reina del pop, Madonna, ha encontrado su particular oasis y se ha encargado de compartirlo con el mundo. Se encuentra en pleno Collins Avenue, en la bulliciosa Miami Beach, y a su alrededor se aglutinan decenas de restaurantes, boutiques de firmas de lujo, galerías y, por supuesto, la playa. Todo el hotel cuenta con una decoración sofisticada, de diseño y en tonos blancos, con algunos detalles que convierten el hotel en un lugar inolvidable. Por ejemplo, la piscina exterior es impresionante y en ella, mientras se bucea, se puede escuchar música clásica dentro del agua, ¿excentricidad o lujo? Sea como sea, es increíble. Su apariencia exterior de estilo art decó llama la atención por su altura y su interior está formado por verdaderas obras de arte firmadas por Gaudí, Man Ray, Dalí y Mark Newson, entre otros. Fue reformado por Philippe Starck, quien mantuvo todas sus señas de identidad y le otorgó un toque extra de exclusividad. Un lobby de enormes columnas y espejos casi intimidantes dan la bienvenida a todos los huéspedes, mientras que las lámparas venecianas que custodian su bar invitan a disfrutar de algunos de los mejores cócteles de la ciudad. La terraza y piscina son solo aptas para soñadores: cascada, unas sillas y una mesa dentro del agua y un club en el que se pueden escuchar a algunos de los mejores dj’s del mundo en directo prácticamente día sí y noche también. Y en su azotea, para los más tranquilos, un spa con todos los tratamientos jamás pensados y unas vistas envidiables. The Delano se puede disfrutar desde cualquiera de sus 208 habitaciones, todas ellas caprichosas, monocromáticas y muy luminosas. Los clientes tienen acceso exclusivo a la playa privada del hotel, una de las más codiciadas de Miami y, por supuesto, todas las comodidades al alcance de la vista. The Delano es atemporal y así lo atestiguan los años que lleva siendo uno de los hoteles preferidos por muchos actores, cantantes y famosos en general. ¿A quién le importa si hay mundo fuera del Delano si no es necesario salir de él en días?