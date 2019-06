Un hotel para fans de los Beatles

No tiene por qué, pero suele coincidir en la mayoría de los casos. Cuando una persona visita Liverpool, a no ser de que sean motivos muy concretos los que le hayan hecho viajar hasta la ciudad, se suele rendir a la magia de los Beatles. La ciudad natal de los músicos se ha convertido en un verdadero museo al aire libre testigo de los comienzos de la banda. Y es en que en Liverpool se pueden realizar numerosas actividades que tengan de fondo la banda sonora de uno de los grupos musicales más icónicos de la historia. Pero, además, con pasear por sus calles, uno se empapa de la cultura pop y del espíritu tan original que caracterizó a sus cuatro miembros. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star que dejaron su legado por donde quiera que fueron. Pero Liverpool, décadas después, aún tiene el privilegio de guardar la esencia más pura de los Beatles. Y, ¿qué mejor forma que ponerse en los zapatos de cualquiera de ellos cuatro que alojarse durante la estancia en la ciudad en un hotel temático dedicado a los Fab Four? El Hard Days Night Hotel está formado por 110 habitaciones, todas ellas decoradas con objetos del grupo, cuadros, posters y detalles en homenaje a ellos. Además, su ubicación es excepcional ya que se encuentra en el edificio de estilo neoclásico que antes albergaba The Cavern Club, el mítico local que vio y escuchó las primeras actuaciones del grupo. Su exterior data del siglo XIX pero su interior cuenta con todas las comodidades propias de hoy en día. El Hard Days Night Hotel abrió sus puertas en el año 2008 y desde entonces ha acogido a miles de fans que acuden a la ciudad a pasar unos días de diversión o turistas que quieren alojarse en un hotel peculiar y muy original. De sus paredes cuelgan las ilustraciones del pintor americano Shannon, uno de los elegidos por los Beatles para realizar las portadas de sus discos. Los huéspedes tienen la opción de alojarse en alguna de sus habitaciones estándar o bien en alguna de sus suites, ubicadas en grandes áticos y que llevan los nombres de los integrantes del grupo. Una de las más codiciadas es la suite John Lennon, decorada en tonos blancos y con un piano de ese mismo color, la habitación recuerda a la misma en la que el cantante grabó su éxito Imagine. Cualquier huésped que se aloje en ella puede recrear ese momento, un privilegio ¿verdad? En el restaurante del hotel, el Blakes, se sirven platos elaborados con recetas típicas inglesas, que invitan a ser acompañados por una sobremesa con un cóctel en el Bar Four. Pero, además, en el Hard Days Night Hotel también se celebran bodas civiles en una de las suites –la Two of us-, que hace las funciones de capilla y a la que se accede a través de una bonita escalera de caracol. Recortes de periódicos, objetos personales, fotografías y una infinidad de material digno de exponerse en cualquier museo decoran sus pasillos y habitaciones. No importan las razones que te lleven a Liverpool, porque It’s been a hard day’s night…