El Honolulu que imaginas es mejor en el Halekulani

Es Hawai. Es Honolulu… ¿Cuántas veces has soñados en pasarte unos días por esta maravillosa isla? ¿Muchísimas? Y eso que aún te falta una gran razón para conocerla: el Hotel Halekulani, "casa digna del cielo", en hawaiano. Reinando sobre la playa de Waikiki, con vistas al Diamond Head, este complejo es uno de los referentes en hospitalidad y cortesía de la zona. Desde 1917 viene ofreciendo un servicio que no ha dejado de ganar premios año tras año. Así que mimos y detalles están asegurados en cada uno de sus ambientes. Durante el día, puedes disfrutar de la espectacular piscina de agua de río que te dejará asombrado con sus 1,2 millones de pequeños mosaicos africanos que la decoran. También tienes a tu disposición la playa con su gran oferta de actividades acuáticas. Tal vez sea el momento ideal para aprender a hacer surf, ¿qué te parece? Si buscas un plan de relax total, en su Spa encontrarás todo tipo de tratamientos faciales y corporales con las técnicas más nuevas y las más legendarias de la Polinesia, como el tradicional masaje Lomi Lomi y el Ho'olele, un masaje con relajación profunda realizado con pies. Para reponer energías, tienes una gran selección de magníficas habitaciones con vistas al mar o a sus espléndidos jardines. Antes hablamos de cortesía, ¿no? Espera detalles de esos que enamoran en cuanto abras la puerta de tu dormitorio. El hotel cuenta con múltiples opciones para paladares exigentes. El Orchid está especializado en mariscos y los podrás encontrar en diferentes versiones para el desayuno, el almuerzo, la cena y el espectacular brunch de los domingos. También puedes escoger el La Mer, con su vista al mar y una cocina francesa con ingredientes frescos de Hawai, que ha sido premiada varias veces al rededor del mundo. Un must absoluto del Halekulani. El trío de oferta gastronómica se completa con A House Without a Key que cuenta con una terraza para disfrutar de un anochecer relajado disfrutado alguno de sus espectáculos nocturnos. Eso sí, trata de llevar atuendos un poco más elegantes, que los restaurantes lo requieren. Los huéspedes del Halekulani además reciben una entrada de cortesía al palacio Iolani, el museo Bishop y el museo de arte de Honolulu. Pero Honolulu no es sólo un destino de sol y playa. También se trata de un lugar de negocios que conecta Asia con América. Así que puedes aprovechar su completo business center equipado con todo lo que necesitas para cerrar ese trato tan importante, antes de escaparte a la playa. Que no todo va a ser trabajo, ¿no? Y si no quieres abandonar la isla sin dejar de hacer tus compras, que sepas que en el mismísimo hotel tienes tiendas con todo lo que te imaginas o a 5 minutos en coche estarás en el Centro Comercial Ala Moana. Honolulu es así de espectacular como te lo imaginabas, pero con todas estas opciones de ocio y su espectacular servicio e instalaciones, el Hotel Halekulani te hará sentir que es aún mejor.