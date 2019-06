Hongdae, el distrito más vital de Seúl

El de Hongdae no es un distrito más en Seúl. Para los más jóvenes de la capital coreana, se trata de EL distrito, pues es de los más animados, especialmente durante las noches, cuando la oferta de ocio es impresionante.

Sin embargo, no hace falta esperar a que se ponga el sol para disfrutar de este rincón de la capital, junto al río y no a demasiada distancia de los distritos más turísticos, que debe su nombre a la Universidad Hongik y a cuyo alrededor surgen todo tipo de iniciativas. Una de ellas, la de los mercadillos de artesanía en plena calle.

Los más famosos tienen lugar los fines de semana y se llaman Free Market (los sábados) y Hope Market (domingos). De 13 a 19 h., son un buen lugar en los que hacerse con regalos originales para volver a casa, pues lo que allí se puede comprar no se ve en las tiendas. Se instalan en lo que es uno de los patios de recreo de la Universidad y los vendedores son ambulantes, que ponen una tela en el suelo y colocan sobre ella la mercancía. Llegan a juntarse más de 800, con objetos como joyería, artesanía, ropa... En la calle Picasso se encuentran los productos más típicamente coreanos.

En Hongdae es donde se encuentra el mayor número de tiendas de moda alternativa de Seúl. No es de extrañar teniendo en cuenta que la Hongik es la universidad de la creatividad por excelencia. Muchas tiendas de ese distrito incluso venden ropa diseñada por los propios estudiantes, que aun no tienen una estructura comercial propia, pero que pueden empezar a hacer sus pinitos allí. La mayor concentración de puestos de ropa y tiendas clásicas se puede encontrar flanqueada a lo largo del pasadizo principal de Eo Ulmadang-gil, a una corta distancia de la estación del metro. Claro que el lugar más famoso es el M Market, un mercado alternativo, no demasiado caro, que se parece, en su interior, a una casa de campo.

Como buen barrio de ocio, está lleno de restaurantes y, sobre todo, de cafeterías. Seúl lleva años en plena fiebre cafetera. No hay rincón de la ciudad donde no haya una, especialmente con estética parecida a la de Starbucks, cuando no un local de la propia cadena norteamericana. Se nota que es una zona de vida nocturna porque muchas no abren hasta las 11, pero esto conlleva que también cierran mucho más tarde.

Y si se habla de baile, nada como Hongdae, pues es territorio de clubes. Las más populares son la NB2 y la M2, y en ellas se puede oír mucho más que solo música electrónica o house, especialmente en la primera, donde incluso hay espacio para el hip hop. A menudo tienen lugar conciertos en los locales del distrito, por lo que es interesante estar al día de la agenda cultural, para no perderse a nadie del panorama K-Pop. Y los nostálgicos de la música en vinilo podrán quitarse las penas en el Gopchang Jeongol, un bar musical donde la barra se compone de más de 5.000 discos de vinilo; es el lugar más emblemático de la música rock del país.

Cerca del teatro de Sanwoollim se encuentra Your Mind, una tienda donde se venden obras de arte y una amplia gama de libros de editoriales independientes. Es un espacio imaginativo, con una enorme estantería de madera a lo largo de una pared que se levanta hasta un tejado puntiagudo con unos gatos que saludan a los clientes. Cada año, Your Mind alberga su propio festival y un mercado llamado Unlimited Edition, donde los participantes pueden vender libremente obras publicadas, artículos de papelería, álbumes de música y otros productos.

Es solo una muestra de lo que nos espera en el rincón más vibrante de Seúl.

