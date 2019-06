El hogar de Viceroy a pie de pistas

Llega el frío y apetece refugiarse en lugares tranquilos, con una chimenea cerca y unas vistas bonitas. La nieve tiene mucho encanto, y sino que se lo digan a todos aquellos que adoran los deportes de invierno. Pero no solo para esquiar es una gozada, sino que tiñe todos los paisajes de magia y crea estampas inolvidables. Durante unos meses al año, las zonas más frías del año se vuelven blancas y se cubren por una capa de nieve que les otorga un encanto de lo más especial. Ha llegado el momento de planear la primera escapada del invierno. De localizar un destino ideal, en el que se pueda esquiar, por supuesto, y un hotel singular que nos ayude a desconectar del ajetreo diario. El Viceroy Snowmass es uno de los destinos preferidos por muchos de los esquiadores de Aspen. Se encuentra a 11,2 kilómetros de Aspen y a tan solo unos pocos pasos de los remontes de Snowmass Mountain. Se trata de un complejo de lujo, en el que alojarse es un privilegio y, aunque permanece abierto durante todas las épocas del año, sin duda una de las más especiales es el invierno. Por fuera sus dimensiones impactan y su interior llama la atención por el diseño de su decoración y la utilización de textiles y accesorios clave para darle un toque hogareño a pesar de su modernismo. La madera, las mantas abrigadas puestas sobre los sofás, los cojines y los grandes ventanales junto a chimeneas que no se apagan ni de día ni de noche. Alojarse en el hotel Viceroy Snowmass es mucho mejor que tener un chalet en Aspen, ya que puedes tener al alcance de tu mano todas las comodidades que desees 24 horas al día. Tiene un spa de 650 metros cuadrados, perfecto para olvidarse incluso de la nieve, una gran piscina y un restaurante de lo más apetecible. En su salón se puede disfrutar de una copa bien preparada o una agradable conversación, incluso planear las actividades del día siguiente, como pueden ser excursiones con motos de nieve o practicar esquí de fondo. Un total de 173 habitaciones, con wifi, chimenea y un área con cocina. También tienen sábanas de algodón egipcio y balcón con vistas a las montañas de alrededor. El restaurante Eight K es perfecto para saborear ingredientes frescos y alimentos elegidos a la carta. Y aquellos que lleguen hasta el hotel en avión, tan solo estarán situados a un poco más de 9 kilómetros del aeropuerto de Aspen Pitkin County.