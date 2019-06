Henry Doorly, un zoológico interactivo para niños

Omaha, la ciudad más poblada Nebraska, a orillas del río Misuri, difilmente podrá encontrarse en los puestos de cabeza de las localidades más monumentales de Estados Unidos. Encontrar allí grandes hitos en arquitectura o esculturas simbólicas es complicado, con un urbanismo muy plano y monótono en consonancia con la gran mayoría de urbes importantes delos corredores cerealistas del país, con un centro financiero en el que destaca algún rascacielos y luego muchas urbanizaciones residenciales rodeándolo. Sin embargo, la ciudad presume, y con razón, de su zoológico, que es uno de los más interactivos del país y que, por ejemplo, alberga el mayor desierto del mundo dentro de un complejo. No es el único ecosistemas presente, el Henry Doorly, que es como se llama el zoo, es también una de las reservas más importantes de gorilas, y uno de los lugares donde estos animales crían alejados de Ýfrica. Aquí los niños son los protagonistas, ya que el zoológico está pensado especialmente para ellos. Pueden descubrir a los animales, tocar incluso a algunos, y ver muy cerca a aquellos algo más peligrosos, siempre con una protección, claro. Así, por ejemplo, a los gorilas, además de la forma tradicional, han habilitado pasos que permiten, mediante claraboyas, verlos a un palmo en el Hubbard Gorilla Valley. Además, hay clases, campamentos, programas para scouts, encuentros para conocer uno a uno a los animales... todo habilitado para grupos de edad de dos en dos años, por lo que siempre se disfruta, independientemente de lo pequeños o mayores que sean los niños. Desde lejos, una gran cúpula distingue al zoológico, que además no ha dejado nunca de crecer, siendo de los más grandes de Estados Unidos. Bajo ella se encuentra el desierto artificial, pero el Desert Dome no es uno más, ya que se han concentrado animales y plantas de Namibia, Australia, Sonora (EE. UU.) e incluso tiene su propia cueva de murciélagos, la más grande del mundo dentro de un zoo. Cerca de allí, otro ecosistema, el de Madagascar, donde además el Henry Doorly tiene programas de conservación medioambiental. Y por si fuera poco, hay que añadir un acuario en el que destaca un gran túnel a través del cual se suceden pingüinos de la Antártida, tiburones, corales...; un cine Imax o el Red Barn Park, donde animales de granja y domesticados forman parte de las experiencias más increíbles para los pequeños.