Helsinki, la joya del Báltico

La ciudad de Helsinki se encuentra en el extremo sur de Finlandia, rodeada por un archipiélago de numerosas islas, y es una de las capitales europeas más jóvenes. Es la ciudad más grande del país y reserva para todos sus visitantes numerosos enigmas y tradiciones. La capital finlandesa llama la atención por su atractiva arquitectura de edificios neoclásicos, sus elegantes bulevares y el diseño cultural que se respira en cada una de sus calles, comercios y cafeterías. La estampa más conocida es, sin duda, la de su emblemática Catedral Luterana que, blanca e imponente, observa toda la ciudad. Helsinki es una ciudad en la que los horarios comerciales son flexibles, los espacios verdes se encuentran tras caminar unos pasos y el frio no mengua la hospitalidad de sus habitantes. Cuenta con un elevado número de iglesias que rivalizan en cuanto a belleza y originalidad, además de numerosos museos para todos los gustos. En esta ciudad la cultura se vive de una manera intensa, el diseño es una filosofía de vida y el arte surge sin necesidad de buscarlo. En 1808, Helsinki sufrió un incendio que prácticamente la devastó por completo y tuvo que ser reconstruida. Sin embargo, pese a este suceso y a su pequeño tamaño, fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1952. Décadas más tarde, en 1995, se incorporó a la Unión Europea y desde entonces no ha dejado de crecer su oferta turística tanto para parejas como para familias. Te proponemos una guía de los lugares que no debes dejar de visitar si, independientemente de su frio clima, te animas a viajar a Helsinki.