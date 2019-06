No hay rincón más bello que El Nido

Filipinas es un país que no deja de sorprender a medida que lo vas conociendo. Visitar sus islas es embarcarse en toda una aventura, en la que tienes que estar dispuesto a maravillarte continuamente ante la belleza natural que vas a ir encontrando. Es casi imposible hacer un ranking de los rincones más bellos, pero, sin duda, siempre estará entre los de cabeza El Nido, un rincón asombroso al norte de Palawan que aparece sí o sí en los listados de lugares más paradisíacos del planeta.

A 400 kilómetros al suroeste de Manila y a menos de 250 km. de Puerto Princesa, la capital de la provincia de Palawan, estamos ante un lugar único en el que naturaleza y turismo han sabido darse la mano de forma sostenible. Para empezar, porque sus más de cincuenta playas de arena blanca, la mayoría pequeñas calas, siguen inalterables, tan perfectas como siempre, con aguas turquesas y visitables solo si se llega a ellas en pequeñas canoas tradicionales. Pero, también, porque sus fondos marinos, un paraíso del buceo, mantienen intacto su ecosistema, por lo que son muchos los que no dudan en hacerse las casi 24 horas de viaje desde Europa para llegar a ellos y sumergirse.

La pequeña población de El Nido se encuentra rodeada por 45 islotes e islas, de ahí el alto número de calas de la zona. Allí se puede realizar trekking e incluso escalada, sobre todo por los paisajes de acantilados, impresionantes con una selva exuberante en su cima. Destaca el ascenso al pico del mismo nombre que el pueblo, una ruta de más de tres horas donde las vistas son impresionantes, y que permite admirar el turquesa del mar que rodea toda la zona.

Por cierto, que en el agua se puede practicar todo tipo de actividad marina, desde esnorquel a submarinismo. Siendo uno de los lugares preferidos del Sudeste Asiático para sumergirse, en El Nido es fácil alquilar el material necesario, así como iniciarse en el buceo, con cursos de iniciación y bautismo. Bajo el agua se podrán ver grandes tortudas, corales, fondos llenos de peces... o cruzar el mar a bordo de una canoa típica, eligiendo por uno mismo las calas en las que queremos morir de gusto.

Lo habitual en este lugar es realizar durante las vacaciones allí las cuatro excursiones principales. Es el mejor modo de exprimir toda la zona. Así, se conocen como el Tour de la Laguna, la de la Cueva, la de Isla Iglesia y la de la Playa (o, más práctico, como A, B, C y D, respectivamente). La primera se centra en la laguna de origen volcánico-coralino, mientras que la segunda pasa por las cuevas más interesantes que se han formado con al erosión del paisaje. La tercero visita playas y la isla de Tres Marías, mientras que la cuarta ruta pasa por las mejores playas, algunas algo alejadas (todas se ofertan con la comida incluida, que es carne de cerdo o pollo asada, además de pescado asado, ensalada, arroz, fruta y agua mineral).

Claro que, si queremos hacer la experiencia aun más especial, siempre se puede alquilar un catamarán y navegar por nuestra cuenta yendo de isla en isla, fondeando en las pequeñas bahías turquesas, rodeados de acantilados, y no parar de hacer fotos. Y es que no hay rincón que no merezca una instantánea para la posteridad.

Llegar a El Nido es sencillo en avión desde Manila. El aeropuerto de Lio está ubicado a unos 5 km. (el vuelo tiene una duración aproximada de 75 minutos) y hasta allí vuela la compañía South East Asian Airlines, con escala en Coron. También es posible desde carretera, desde Puerto Princesa, en autobuses o furgonetas privadas. Si prefieres llegar por mar, el puerto principal de El Nido está en Buena Suerte y hay un servicio regular de ferris desde Manila.

Más información:

Turismo de Filipinas