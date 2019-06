Hawaii, la tierra volcánica más activa del mundo

Tendemos a asociar Hawaii a sus playas paradisíacas, sus cócteles, su tiempo cálido e incluso a Elvis y el rock & roll pero, en realidad, este archipiélago no sólo es de origen volcánico sino que en la mayor de sus islas se ubica uno de los Parques Nacionales más impactantes del mundo, el de los volcanes, que incluye al Kilauea, uno de los volcanes más activos que existen. ¿Te imaginas pasear entre volcanes activos? ¿ver de cerca una erupción? en Hawaii, es posible. Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui y la isla de Hawaii, la más grande de todas ellas, son las 6 islas que conforman este archipiélago; hoy viajamos a la isla de Hawaii porque es allí, en su zona sur, donde se encuentra el Parque Nacional de los Volcanes. Lo primero a tener en cuenta es que nos encontramos en un lugar que es Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad para la Unesco, es el lugar que, además de acoger al Kilauea, da cabida también al Mauna Loa, el volcán más grande de la tierra; el paisaje en este parque cambia a un ritmo diferente a lo que lo hacen la mayoría de los paisajes porque aquí, a golpe de erupción, los cambios se precipitan; cuando el Mauna Loa erupcionó por última vez, sucedió en 1984, el Kilauea llevaba un año en erupción... y hasta hoy. Hawaii Island es la isla más grande del archipiélago y, gracias a la erupción constante del Kilauea desde los 80, un proceso que puede durar todavía años o terminar mañana mismo, sigue creciendo; los ríos de lava que el volcán expulsa cada día van cambiando el paisaje hasta desemobocar en el mar haciendo la isla cada lengua de lava un poco más grande. Sólo el espectáculo que supone ver un volcán en erupción y los ríos de lava ardiente desembocar en el agua del mar, ya merece la pena cruzarse el mundo para llegar a Hawaii, es un evento natural único que podría dejar de producirse en cualquier momento... o no, los centíficos no logran definirlo y los lugareños lo dejan en manos de Pele que es el dios que habita dentro del volcán, el fin de la erupción, dicen, ocurrirá cuando Pele decida. Para visitar este sorprendente Parque Nacional de los Volcanes lo primero que debes hacer es acercarte al Centro de Visitantes del Kilauea, allí te darán una explicación general del Parque, mapas y las últimas noticias respecto a la erupción; después podrás poner rumbo a la caldera del Kilauea recorriendo la carretera que la rodea. Podrás visitar el museo Jaggar, que muestra los primeros estudios realizados acerca del Kilauea; también podrás acercarte al cráter Halemaumau, el rincón del Parque que, dicen, es el hogar de Pele, el dios del volcán; podrás adentrarte en el Thurston Lava Tube (Nahuku), una cueva volcánica creada de modo natural durante una erupción; Puu Oo Vent es visita obligada, se trata de la caldera más activa del volcán, de ella parten los ríos de lava que desembocan en el mar, un espectáculo memorable. Y, si quieres hacer que tu visita a Hawaii sea una experiencia totalmente volcánica, alójate en Volcano House. Lo que sí debes tener muy en cuenta es que estás en lugar del mundo en el que la actividad de los volcanes es una cuestión constante y por eso no debes nunca adentrarte en las zonas restringidas, ni olvidar ir preparado tanto en cuanto a tus ropas y calzado como a tu avituallamiento, se recomienda llevar comida y bebida porque, al tratarse de una zona natural protegida, no encontrarás modo de comprarlo dentro del Parque. Hawaii, gracias a su espectacular naturaleza, ofrece múltiples viajes pero, si cruzas el mundo para acercarte a este archipiélago, el Parque Nacionald e los Volcanes no te lo puedes perder.