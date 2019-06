A los pies de la Sierra de Grândola, rodeada de bellos y misteriosos paisajes, donde se extiende un bosque de corcho, entre montañas y valles, Herdade das barradas da Serra es un alojamiento rural ideal para una escapada romántica y muy eco. Una granja en el Alentejo portugués que explota 800 hectáreas de producción de corcho, de cría de ovejas, de madera, piñas y caza.



Una finca que ha mantenido una filosofía de preservación del medio ambiente y de la biodiversidad durante generaciones. Pero también de recuperación de su historia, restaurando y cuidando su arquitectura simple, la de los edificios originales, con el uso de materiales de la región.

Herdade das barradas da Serra es un remanso de paz, en plena campiña, un refugio maravilloso en el que descansar del ajetreo cotidiano.



Con piscina y un nuevo edificio que alberga diez coquetas y cómodas habitaciones. Amplias y luminosas con sala de estar, de las que cuatro son suites. La mayoría con vistas al porche y a la zona de la piscina. Todas disponen de aire acondicionado, TV, zona de estar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Con conexión WiFi gratuita en todo el establecimiento.



Un hotel rural que aúna tradición, buen gusto y todas las comodidades, con una decoración cuidada tanto en el interior, como en el exterior. Espacios que combinan los colores cálidos y la luz para acercarnos a la tranquilidad en contacto con la naturaleza.

Las zonas comunes del hotel tienen mucho encanto con salón con chimenea, un amplio porche, bar, y piscina y un jardín que se extiende sobre el campo. Y los desayunos son fantásticos con productos frescos locales y repostería casera, servidos en el salón o la terraza. El hotel no dispone de restaurante, así que no hay servicio de cenas ni comidas, aunque encontrarás varios restaurantes a tan sólo 5 minutos de la Herdade.

Precios desde 80 euros en habitación doble con desayuno incluido.



Estamos alojados en una granja, por lo que el contacto con las tareas agrícolas de la zona y con los animales está garantizado. En verano, nada mejor que refrescarse en la piscina y en invierno, puedes reunirte con el resto de los huéspedes alrededor de la chimenea.



Pero si prefieres combinar las actividades con el descanso, hay muchas opciones. Si deseas pasear por el campo del Alentejo, no tendrás necesidad de salir del Herdade, ya que en la misma finca hay rutas de senderismo con varios niveles de dificultad, señaladas con un código de colores, el verde es el nivel más fácil, de dificultad media con el azul y el amarillo; y el rojo, el más difícil. Se pueden hacer a pie o en bicicleta. Si quieres puedes solicitar una bolsa de picnic y perderte por las montañas y reservar, después, un masaje para recuperar fuerzas.

Entre junio y julio, puedes ser testigo de la extracción del corcho y en diciembre de la cosecha de oliva. En la finca hay ovejas y se puede cazar jabalí, palomas, tordos o perdices.



La ubicación del hotel Herdade das Barradas da Serra es fabulosa para realizar rutas a pie o en bicicleta, tomar el sol y bañarse en las playas alentejanas a tan sólo 15 minutos de distancia, las playas más bonitas de la costa como la Praia do Pego consejos o Carvalhal, o las más salvajes como la Praia Aberta Nova, un poco más al sur, o incluso, visitar Lisboa a tan sólo una hora en coche. También puedes explorar Évora, la capital del Alentejo, o visitar pueblos con encanto de esta zona de Portugal como Monsaraz y Marvão, simplemente fantásticos.



Disfruta de una eco escapada en pareja o en familia, Herdade das Barradas da Serra, te transporta a lo más auténtico del Alentejo portugués.

Herdade das Barradas da Serra