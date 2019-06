El Gouna, un paraíso en Egipto

Situado a 25 kilómetros al norte de Hurghada, a El Gouna se puede llegar fácilmente en un vuelo de 4 horas desde las principales capitales europeas. A orillas del Mar Rojo, playas de arena fina y temperaturas veraniegas convierten a esta localidad egipcia en un destino mágico para huir del frío invierno europeo. El Gouna nació gracias a la búsqueda de un particular de un lugar hermoso en la costa para construirse una casa y un pequeño embarcadero. Hoy es un lugar reconocido como destino turístico ecológico, gracias al esfuerzo y la cooperación de hoteles locales, negocios, residentes y visitantes por mantener, proteger y preservar este entorno único. La ciudad y sus edificios se han cuidado hasta en el más mínimo detalle, mezclando elementos tradicionales y modernos y contando con el trabajo de prestigiosos arquitectos. Todo en armonía mimetizado con el entorno. Los tonos tierra y los toques de color del mar en todos los proyectos de construcción han convertido a El Gouna en un paraíso de belleza y glamour. Si eres un amante de los deportes naúticos, este es sin duda un destino perfecto. En El Gouna puedes practicar buceo, windsurf, kitesurf, esquí acuático y parapente. Las dos playas principales son, Zeytuna situada en su propia isla y Mangroovy Beach. Una red de canales permite a muchas casas tener su propia franja de playa. La mayoría de estos canales se cruzan por pequeños puentes de piedra. Islas unidas por preciosas lagunas turquesa, campos de golf exclusivos y lujosos complejos turísticos en primera línea de playa. Su privilegiada ubicación convierte a El Gouna en un lugar ideal para visitar muchas maravillas naturales de Egipto, sitios históricos y tesoros arqueológicos. Los antiguos templos de Luxor y Asuán, El Cairo, y el Sinaí, son solo algunos de ellos. Y si te apetece una escapada aventurera puedes adentrarte en el desierto. El Mar Rojo es uno de los destinos preferidos para los amantes del submarinismo. En El Gouna además, vas a tener la posibilidad de nadar entre delfines. La "Casa del delfín", es una de las atracciones preferidas de los amantes del buceo. Es el hogar de un increíble número de delfines de nariz de botella. Y en el arrecife, hay tortugas y maravillosos jardines de coral. Las empresas de buceo de El Gouna organizan excursiones a la zona cada día, ya que está a tan solo 45 minutos de la orilla. Y si lo tuyo no son las botellas, no te preocupes, también se puede practicar snorkel en las mismas excursiones, para que no te quedes en tierra y puedas disfrutar de estas maravillosas criaturas marinas. Si buscas un destino de vacaciones diferente para estas navidades, El Gouna ofrece un ambiente cosmopolita y moderno, con maravillosos spas, restaurantes gourmet, campos de golf, pistas de tenis y piscinas olímpicas. Un rincón de ensueño en la costa del Mar Rojo.