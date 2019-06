Giant Canyon Swing, un columpio de vértigo

La ciudad de Glenwood Springs tiene el honor de poseer una de esas atracciones que hacen la boca agua a los amantes de las emociones fuertes y que, en cambio, horrorizan y casi que hacen que tengan ganas de salir huyendo a los más temerosos. Se llama Giant Canyon Swing y es mucho más que un columpio o una atracción en el Glenwood Caverns Adventure Park. Para muchos es el columpio más peligroso del mundo. Y es que no siempre se puede uno balancear a una altura cercana a los 400 metros de altura, en plenas montañas de Colorado y con el río allá abajo, de testigo de excepción. Este ingenio de la construcción recreativa es un brazo metálico enclavado en la ladera de una colina casi vertical y que tiene una capacidad máxima de 4 pasajeros. Moverá al grupo en un ángulo de 112 grados a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora aproximadamente, es decir, no solo una altura de vértigo, sino también a una velocidad que despeinará a más de uno. O quizás, incluso, mejor, porque va tan rápido que no da tiempo a darte cuenta de sobre qué (o más sobre qué nada) estás suspendido. El columpio tiene aún más morbo cuando nos cuentan la historia de su creador. Steve Beckley, de 41 años de edad, lo probó una vez antes de su inauguración oficial, en 2011, y dice que fue tal el miedo que sintió que nunca más piensa volver a subirse. Además, por si fuera poca parafernalia, aquellos que suban deben firmar previamente un documento de renuncia de responsabilidad, y los menores de edad deben contar con el permiso de sus padres. Toda una aventura en una ciudad que precisamente se ha encargado de organizar todo tipo de aventuras extremas en la naturaleza para familias, por lo que, antes o después del Giant Canyon Swing siempre se puede hacer espeleología, escalada, senderismo, kayak, barranquismo... En Glenwood Spring nadie se aburre.