Four Seasons Bora Bora. Paraíso upgrade

Un entorno de verdes profundos y miles de tonalidades de azules. Un lugar para hundir tus pies en las arenas blancas, zambullirte en una laguna cristalina, disfrutar de una copa observando el atardecer espectacular o descubrir nuevas estrellas en el oscuro color del cielo. Si el paraíso es la isla en sí misma. Tal vez el Four Seasons Resort Bora Bora sea su upgrade. A unos 230 kilómetros del noroeste de Tahití se encuentra esta isla de peso histórico y con un paisaje tan paradisíaco que parece imposible que esté en el mismo planeta que tu hogar. Ganador de varios premios internacionales por sus servicio e infraestructura, este Resort con unas unas espectaculares vistas al monte Otemanu, cuenta con un complejo de bungalows construidos sobre el agua. Tienen piscina privada, terrazas y están decorados con madera de teca siguiendo el estilo polinesio. Quizás prefieras una de sus villas de 2 ó 3 habitaciones, en primera línea de la costa, con piscina y todo tipo de comodidades, como te podrás imaginar. Puede que te inclines por la Kahaia Suite Spa, donde podrás disfrutar en pareja de un ambiente de relax total con tratamientos específicos, zona de baños relajantes y al resguardo de los ojos de otros. Como si las vistas no fueran suficiente para relajarte, también puedes acercarte al Spa donde te realizarán todo tipo de masajes y tratamientos utilizando los recursos naturales de la zona. Hasta los más jóvenes podrán disfrutar de programas específicos para preadolescentes. Hablando de hijos, los más peques también disfrutarán mucho del Bora Bora, con actividades acuáticas y manualidades que podrán contarte al regresar de su tiempo de ocio. Y para los no tan peques, a partir de los 13 años, la programación de actividades del Chill Island los asombrará con sus deportes náuticos y su playa privada. Si no hay más remedio, incluso puedes trabajar desde allí, ya que el hotel cuenta con un completo servicio Business para que no tengas que preocuparte por nada. Las actividades recreativas que puedes realizar en tu estancia en el Four Seasons incluyen todo tipo de diversión en el agua: canoa, windsurf, jet sky o puedes aprovechar las visitas a la laguna interior haciendo snorkeling mientras descubres una fauna rica y cautivante. Si optas por la tranquilidad, en su centro de fitness puedes además hacer todo tipo de técnicas de yoga y relajación escuchando apenas el movimiento tenue del agua. En el Four Seasons no se olvidan de la gastronomía. Aquí encontrarás 4 restaurantes diferentes donde podrás degustar lo mejor de la cocina fusión de la Polinesia, sabores franceses, mariscos, pescados de todo tipo y una gran selección de vinos. Por la noche, unos drinks presenciando el espectáculo tradicional de las islas, no suena nada mal. Claro que si buscas un momento de especial en pareja, no olvides solicitar tu cena romántica en la playa o en alguno de sus enclaves especiales. Si con sólo leerlo te imaginas en el paraíso. Piensa cómo será estar allí.