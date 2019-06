La Fórmula 1 viaja al Autodromo Nazionale di Monza

Fernando Alonso finalizó octavo en el Gran Premio de Bégica, tras una dura batalla con el Red Bull de Vettel y los McLaren de Magnussen y Button. Aún así es cuarto en la clasificación y lo último que se pierde es la pasión y la emoción por la velocidad. Así que ahora, toca intentarlo de nuevo, y batir a Rosberg, Hamilton y Ricciardo, esta vez en un circuito histórico, el Autodromo Nazionale di Monza, sede de la escudaría Ferrari. Un autódromo considerado como una joya de la técnica y el mayor complejo deportivo de motor del país vecino. La cita es el próximo 5 de septiembre y hasta el día 7 en el Gran Premio de Italia. Antena 3 sigue emitiendo en directo el mundial de Fórmula 1. Esta vez viajamos al parque de la Villa Real de Monza en las cercanías de Monza, en la bella región de Lombardía, en Italia. El río Lambro atraviesa este espléndido parque, uno de los más grandes de Europa, y que se puede recorrer por numerosos caminos en los que encontraremos alquerías, pequeñas iglesias, campos de golf y polo y el circuito de velocidad de Monza. La ciudad se prepara para esta gran cita de la velocidad con eventos especiales relacionados con el Gran Premio de Italia. Un plan de movilidad especial facilitará la llegada de visitantes. Trenes especiales y autobuses lanzadera conectarán el circuito con la zona de aparcamiento ya que no será posible entrar en el parque en coche. Monza, es una ciudad antigua, con mucha historia y con un importante centro industrial. En 1900, por ejemplo, la ciudad fue escenario del asesinato del Rey Humberto I a manos del anarquista Gaetano Bresci. Su casco histórico conserva importantes espacios y monumentos como el Duomo, del siglo XIII, dedicado a San Juan Bautista, que custodia la Corona Ferrea, la codiciada corona de hierro de los reyes lombardos cuajada de piedras preciosas que, según la tradición, proviene de un clavo de la cruz de Cristo. Si decides visitar el Duomo no te pierdas el Museo Serpero, que conserva el tesoro de la catedral. La Villa Real, construída en estilo neoclásico a finales del siglo XVIII, es también uno de los lugares imprescindibles. Fue construida por orden de la emperatriz Maria Teresa de Austria como residencia de verano para su hijo Fernando I, el gobernador de Lombardía. El arquitecto Piermarini, autor también del teatro de La Scala, fue quien se encargó de llevar la obra a cabo. Con un lujoso interior, un teatro de corte, una sala hemisférica, la capilla y el salón de honor, el Parque y la Villa Real de Monza se asignarán a eventos culturales y de alta representación institucional, en los acontecimientos relacionados con la Expo 2015. En el ala norte se encuentra la Pinacoteca Civica. El Puente de los Leones, sobre el río Lambro construido en 1842 con motivo de la apertura de la actual Via Vittorio Emanuele, antiguamente una de las entradas a la ciudad, es el puente más famoso de Monza. El Palazzo dell'Arengario situado en el centro de Monza, detrás de Piazza Trento e Trieste, a pocos pasos del Duomo, es uno de los monumentos civiles más importantes de la ciudad y símbolo de la autonomía comunal. Construido en la segunda mitad del año 1200 fue la sede del gobierno de la ciudad. Su nombre viene de los germanos hari-hriggs y significa círculo del ejército, o el anillo, y así era como los miembros de la asamblea de la ciudad se sentaban, en un círculo. Su balcón servía de tribuna para arengar al pueblo. Y una sugerencia gastronómica, no dejes de probar el jamón de Monza, este “prosciutto” es verdaderamente delicioso. Monza, como ves, no es solo el circuito de Fórmula 1, es mucho más. Tesoros artísticos y obras arquitectónicas hablan de su pasado, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para descubrirla?