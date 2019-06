Fórmula 1 próxima cita: Spielberg en Austria

En el Red Bull Ring, el circuito de Fórmula 1 de Spielberg, en Austria, el aroma de décadas de apasionante historia del automovilismo se respira en el ambiente. Desde 1963 hasta 2003, las espectaculares carreras de Fórmula 1 tomaron el relevo a los aviones en el campo de aviación Zeltweg y más tarde en lo que es ahora el Red Bull Ring. Pilotos de la talla de Jochen Rindt, Niki Lauda, Alain Prost y Michael Schumacher han corrido a toda velocidad en esta legendaria pista. Desde el nuevo lanzamiento del circuito Red Bull Ring, en abril de 2011, Spielberg ha sido sede de una nueva era de los deportes de motor, y ahora está reescribiendo la historia una vez más. La ciudad de Spielberg, entre las ciudades de Zeltweg y Knittelfeld forma parte de la región de vacaciones de Murtal, un magnífico entorno natural que integra aventura y descanso a partes iguales. Picos de las montañas espectaculares y prados bañados por el sol esperan ser conquistados en breve por los amantes de la velocidad. Con altitudes de entre 700 a 2.700 metros, desde las cumbres suaves de los Alpes, Seetal y Seckau, hasta los picos más inhóspitos de la cordillera de Tauern, Murtal tiene mucho que ofrecer. El carril bici a lo largo del río Mur es una de las rutas de senderismo más frecuentados de Austria y es una gran opción para disfrutar del paisaje, y para los amantes del ciclismo. La ruta te lleva a través de ciudades y pueblos con una historia de más de 1000 años, con antiguos castillos y monasterios pintorescos. Como la Abadía benedictina de Seckau, fascinante, con historia y arte sacro de los siglos pasados. Visita también la destilería de aguardiente de la abadía. En Murtal también están familiarizados con palabras como tee, birdie y putting. Hay tres campos de golf en la región, tanto los novatos, como los profesionales pueden practicar sus swings. Y por supuesto escalada, senderismo, ciclismo, pesca, tenis, natación, lagos para nadar o practicar deportes en el agua, caballos, todas las actividades que te puedas imaginar. El Red Bull Ring, el circuito de formula 1 en Spielberg donde vas a conseguir tu ración de adrenalina disfrutando del Gran Premio de Austria que se celebra los próximos 20 a 22 de junio. El Planetario de Judenburg es el más alto del mundo, y al mismo tiempo uno de los 10 planetarios más modernos de Europa. Aquí puedes descubrir la bóveda del cielo, con un fantástico viaje a las estrellas, a través del universo. El punto de partida es la cumbre de la antigua ciudad de Judenburg una torre que data de hace 500 años. Hay que reservar. Se accede al observatorio a través de un ascensor de cristal, único en el mundo, que atraviesa directamente el campanario. Fondo y techo de cristal hacen del viaje una experiencia extraordinaria. El museo Puch en Judenburg, la historia del automóvil de Austria, ya que Puch no solo es sinónimo de legendarios vehículos de dos ruedas, con o sin motor, sino de vehículos que hicieron historia. La ruta de senderismo entre los árboles por encima de Rachau. 2,7 kilometros de la naturaleza virgen y unas impresionantes vistas panorámicas del corazón verde de Austria. Aspectos destacados de esta ruta de dos horas son el camino de aventura de la fauna o la cubierta de observación de flotación libre. En invierno, la región no solo ofrece pistas de esquí de alta calidad, sino también nieve garantizada. El escenario perfecto para disfrutar de tu deporte favorito, con pistas para principiantes y descensos espectaculares para esquiadores experimentados. En un tono más romántico, hay caminatas con antorchas, excursiones de esquí o caminatas solitarias de invierno; la amplia gama para los no esquiadores incluye trineo, esquí de fondo y caminatas con raquetas de nieve. Y por supuesto aguas termales en los balnearios de Aqualux, Fohnsdorf o la Gesundheitstherme Wildbad, Dürnstein. Asi que ya sabes, que Spielberg, es velocidad pero también calma. Un paraíso entre montañas en la bellísima Austria. Y por si no puedes acercarte hasta allí, recuerda que puedes asomarte a la emoción de las carreras de Formula 1 en Antena 3 Televisión.