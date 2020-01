Los países sudamericanos tienen a España como madre patria y como puerta de entrada a Europa porque, como decía Gloria Stefan en su mítica canción, 'hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor'; no sabemos si irán mejor pero sí que serán más fáciles y por eso vamos a perdernos en el pabellón 3 de Fitur, porque ahí nos esperan grandes destinos en español.

¿Buscas un destino cálido para unas vacaciones paradisíacas? presta entonces especial atención a los stands de Panamá, México o Costa Rica; ¿prefieres un destino con mucha historia por descubrir? Perú es entonces una opción muy recomendable aunque en ésto tampoco México te defraudará; ¿para ti el paraíso es un glaciar? pon entonces rumbo al stand de Argentina.

Costa Rica | Imagen cortesía de visitcostarica.com

México, que ocupa el stand 3C01, es un destino muy popular entre los españoles, Cancún y la Riviera Maya nos seducen verano tras verano pero lo cierto es que México es eso y mucho más ¿qué te parecería visitar su costa del Pacífico? toma nota: Riviera Nayarit, es ahí donde está previsto un plan de inversiones desde este año y hasta 2025 para convertir esa paradisíaca costa en un destino tan atractivo como es ya la famosa Riviera Maya.

Costa Rica tendrá este año una importante presencia en Fitur, en su stand (el 3C02B) contarán con una sala de experiencias y podrás disfrutar de alguna degustación de café costarricense o de bailes típicos de la cultura tica entre otras cosas.

En el stand de Argentina (el 3C03) se bailará el tango y se degustarán productos típicos del país, también se hablará de fútbol porque este año se celebra en Argentina y Colombia la Copa América y quieren tentarnos a vivirla personalmente en alguna de sus sedes; y es que el turismo deportivo está de moda.

Argentina trata de posicinarse también con un destino turístico LGTB aunque la oferta en este sentido cabe que la descubras con más detalle en la zona de FITUR GAY.

Canal de Panamá | Imagen cortesía de Turismo de Panamá y Promotourist

Panamá, un país al que conocemos más por su capital de rascacielos y la imponente obra del Canal de Panamá, se presenta en Fitur, en el stand 3C02A, como un destino natural e histórico y por eso presentarán rutas como la del café o la del folclore azucarero.

¡Qué magnífico destino es Perú! en Fitur lo encontrarás en el stand 3B05 y descubrirás que su apuesta va más allá de su interés artístico e histórico, que con el Machu Picchu como referencia es incontestable; y es que Perú es ya un país muy deseado por los amantes del turismo gastronómico y lo es también, cada vez más, para amantes del turismo deportivo.

Es verdad que últimamente hablamos de Chile más por cuestiones políticas que turísticas y por eso desde su stand en Fitur (el 3C08) quieren presentar su 'Marca Chile' y atraernos al país con los espectáculos naturales de su geografía y su cultura y tradiciones.

Por supuesto en el pabellón 3, encontrarás más destinos en español porque aquí está toda América y recuerda también que no solo puedes visitar los stands de los representates de Turismo de cada país sino los de otro tipo de empresas (desde firmas hoteleras a agencias de viajes) que los acompañan; si no sales de FITUR con tu viaje de verano organizado será porque no quieres...