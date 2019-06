Fitur 2015. Actividades para este fin de semana

Ya falta muy poco para que este viaje alrededor del mundo sin salir de Madrid llegue a su fin. Hoy, viernes, los profesionales seguirán aprovechando la feria para cerrar acuerdos y así mejorar la oferta que todos nosotros podremos disfrutar en breve. Pero mañana, sábado 31 de enero, Fitur 2015 abrirá sus puertas para el público general. Por delante tienes 48 horas para inspirarte para tu viaje, conocer más rincones, más culturas y más curiosidades a través de actividades como las siguientes: #quedadaFitur. minube. Pabellón 10 Sábado 31 de enero, a las 12 Una reunión en la que personas apasionadas por los viajes se reunirán para escuchar la experiencia de: Miguel Valle Castaño (reportero de Madrileños por el mundo), Alice Fauveau (CEO y Fundadora de Focus on Women), Montserrat, Octavio y Ýlvaro (Un mundo para tres); Rubén y Lucía (autores de Algo que recordar) y Alicia Sornosa (primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto). Al finalizar, recibirás una entrada gratis para visitar el resto de Pabellones. Más información. Gymkana. minube. Pabellón 10 Sábado 31 de enero, todo el día. Una de las formas más divertidas de visitar Fitur. Recoge tu pasaporte de juego en el stand de minube y durante todo el sábado tendrás la posibilidad de ir cumpliendo con misiones en los diferentes espacios de la Feria. Hay más de 300 premios como escapadas, noches de hotel y más. Más información. Taller de fotografía. minube. Pabellón 10 Domingo 1 de febrero, a las 12. Podrás aprender de la experiencia de grandes fotógrafos viajeros como Tino Soriano, Susana Girón, Phil González, Rodrigo Rivas e Iker Morá y compartir tu experiencia con otros asistentes. Habrá premios para los participantes. Más información. Room Mate Hotels. Pabellón 6 Sábado y domingo, todo el día. En el stand, los Djs Alex del Toro, Anthony May y Luke García le pondrán ritmo al fin de semana mientras vives la experiencia Roommate Hotel. Una propuesta divertida y desenfadada. Degustación de bacalao de Islandia. Stand de la Oficina de Turismo de Noruega. Pabellón 4 Sábado y domingo, a las 12. Una gran oportunidad para probar el "petit Suisse de cremoso de bacalao con mermelada de pimiento de piquillo", las "albóndigas de bacalao en salsa de almendra", las "gyosa de bacalao a la soja y shitake con salsa de miel y cilantro" y la "cremita de espárragos trigueros con dados del auténtico bacalao islandés". Cultura coreana. Stand Korea. Pabellón 4 Sábado y domingo, todo el día. Degustación de comida coreana, manopuntura, estampados, presentación de la pintura tradicional y el sábado por la tarde exhibición de Taekwondo. ‘Pechakucha Gastronómico’. Stand de Castilla y León. Pabellón 9 Sábado, todo el día. En el año del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la región está de fiesta y nos invita a conocerla a través de sus sabores. Diferentes cocineros de la región explicarán su cocina y hasta podremos ver diferentes showcookings de repostería conventual de las Hermanas Carmelitas de Toro, la Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León además de la presentación de la Feria de la Trufa Negra de Abejar (Soria). Y estas son sólo algunas de las opciones disponibles. Porque mientras preparas tu viaje encontrarás geishas, gladiadores, goyescas y todo tipo de personajes que te harán sentir como en tu próximo destino. Si aún no tienes tu entrada, recuerda que si la adquieres online, recibirás un descuento para acceder a esta edición de Fitur 2015 que es más grande, más activa, con más propuestas y con más países para conocer pabellón a pabellón del IFEMA. Fitur 2015, Feria Internacional de Turismo Público general: sábado 31 de enero (de 10 a 20 hs.) y domingo 1 de febrero (de 10 a 18 hs.) Precio de la entrada: 10€ (9€ venta anticipada online) Lugar: IFEMA, Avenida Partenón, 5, 28042 Madrid