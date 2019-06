Fin de semana en Riga

La capital letona, Riga, es sin lugar a dudas, una de las ciudades más bonitas del Báltico. Un auténtico museo al aire libre del estilo Art Nouveau y el Modernismo. Edificios espectaculares, amplias avenidas y calles empedradas o pequeñas plazas, hacen de la ciudad una auténtica delicia. Declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco, el casco histórico de la capital de Letonia destaca por su arquitectura Art Nouveau y su arquitectura de madera del siglo XIX. Hay mucho que ver y mucho que hacer en Riga, desde un paseo en barco por el canal, visitar la zona más contemporánea de Spīķeri, descubrir sus edificios más famosos o visitar su casco antiguo. Arquitectura medieval, calles adoquinadas, extravagantes edificios y cuidados parques del siglo XIX, Riga es una ciudad que enamora. No dejes de explorar también los restos del legado soviético de la ciudad. Esta es una pequeña guía de los que no te puedes perder si decides visitar la ciudad. Qué ver Edificos famosos como la Casa de las Cabezas Negras, original de 1334 fue destruida por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida según el original en el año 2001. La bodega sobrevivió y es la original pero, el reloj astronómico es nuevo, el anterior era de mediados del año 1600. Hoy es un importante lugar de eventos y de exposiciones temporarias e itinerantes. La Casa de los tres hermanos. Construidas con tres estilos arquitectónicos distintos, originarias de la época medieval, se han convertido en una de las atracciones de la ciudad. Los Tres Hermanos, y la Torre de la Pólvora, son las casas de piedra más antiguas de Riga. El Castillo de Riga, residencia oficial del presidente de Letonia, es sede de dos museos, y es otro de los edificios que no te puedes perder. La casa de los gatos, el edificio más famoso de la ciudad. La casa recibe este nombre por los dos gatos negros que hay en su tejado. El Ayuntamiento de la ciudad es un edifiico de tres pisos con una torre y un reloj, el campanario data del año 1756. Un pequeño frontón triangular, sobre la entrada principal está decorado con el escudo de armas de la ciudad y la diosa de la justicia. Al lado de la Casa de las Cabezas Negras, el Museo de la Ocupación de Letonia, una moderna construcción cúbica en piedra, dedicado a recordar las sucesivas ocupaciones alemana, nazi, rusa que sufrió la ciudad y el país. La Catedral de Riga, o Catedral de San Jacobo. Es uno de los templos religiosos más antiguos de Letonia y la iglesia medieval más grande y antigua de toda la región del mar Báltico. De estilo gótico, barroco y románico. Visita también la Iglesia de San Pedro, la más accesible desde la ribera del río Daugava y al lado de la Plaza del Ayuntamiento. Probablemente la más bonita de la ciudad, de color rojizo de ladrillos y con una cúpula puntiaguda en bronce verdoso reconocible desde muchas partes de la ciudad. El Monumento a la Libertad, fue construido con donaciones particulares en el año 1935. Durante la era soviética estuvo prohibido dejar flores al pie del monumento por los caídos durante la Guerra de la Independencia de Letonia. Hoy es un icono de la libertad, sobre todo para los jóvenes. Es el lugar de reunión de los principales actos del país. Hay alrededor de 800 edificios de estilo Art Nouveau en Riga, la mayoría en el centro de la ciudad, en especial en la calle Alberta y el llamado Centro silencioso o barrio de las embajadas, donde cada edificio es una obra de arte. No dejes de mirar hacia arriba para descubrir estos sorprendentes edificios. Riga está considerada como la capital de la arquitectura Art Nouveau y su centro histórico está incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el centro de Riga, y cerca de los 21 pisos del edificio de arquitectura soviética hoy Academia de las Ciencias, el Mercado Central de la ciudad, uno de los mayores mercados de Europa del Este. El mercado es un lugar popular para ir de compras, que ofrece casi todo, y además se pueden degustar productos alimenticios en el acto. El Mercado Central es famoso por sus pabellones de 1920 que forman un conjunto arquitectónico importante incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde la perspectiva de la arquitectura, el mercado es interesante no sólo por sus pabellones, sino también por sus viejos almacenes, los llamados spīķeri. Spīķeri es el área de la ciudad de las industrias creativas. Los almacenes que ahora se han recuperado y renovado se han convertido en un centro cultural contemporáneo con un entorno arquitectónico vanguardista. Los antiguos almacenes de la zona de Spīķeri de ladrillo rojo, son un complejo de edificios entre Maskavas, Turgeneva y Krasta Streets. Spīķeri es hoy sede de organizaciones creativas culturales, espectáculos de música y cine contemporáneo, galerías de arte, oficinas, acogedores restaurantes y cafés. Cerca del spīķeri hay un muelle desde donde se puede salir a navegar por el río Daugava y el Canal de Riga, en un barco de madera. El canal de ciudad o Kanalmala de más de 3 kilómetros. El paisaje que rodea este canal se construyó al demoler la muralla que protegía el casco antiguo de la ciudad. Bastion Hill es actualmente un lugar popular donde la gente se reune en verano o en invierno. Al lado del canal, hay numerosas fuentes, senderos para pasear y cafés en verano. También puedes alquilar un barco o una moto de agua. Dónde comprar En Riga, como en cualquier ciudad no faltan los centros comerciales. De hecho, aquí encontrarás el más grande de Letonia, el Alfa Centrs en la calle Brivibas. El Mercado Central es un buen lugar para ir. Puedes pasar horas mirando, además de comprar productos frescos, hay también productos artesanales, el sitio ideal para comprar algún recuerdo. El mercado está situado alrededor de varios zeppelines de los años 30 próximos a las estaciones de tren y autobús. En Riga es imposible no comprar alguna pieza de joyería de ambar que encontrarás en muchas tiendas de artesanos del centro. Los chocolates son exquisitos también en Riga y son una buena idea para llevar de regalo. La marca más tradicional, presente desde 1870 es Laima. Dónde comer Riga puede presumir con restaurantes y varias cocinas nacionales, letona, rusa, judía y asiática que la hace única. Cocina contemporánea letona, en el restaurante Kalku Varti o en el Restaurante Bergs. Exquisita también en Otto Schwarz, Neiburgs y otros. Pero si buscas comida gourmet basada en las ideas de Slow Food, tienes que probar el restaurante Vincent. Skonto Fish Restaurant para pescados y mariscos. Platos medievales auténticos en el restaurante medieval Rozengrals situado en la bodega más antigua del Ayuntamiento de Riga. Si quieres comer en un sitio con ambiente informal Galeria Istaba. Y el restaurante Maja, en el Barrio Kalnciema Street en Pardaugava, ofrece platos elaborados con productos cultivados en la zona. Lido es una cadena de restaurantes de estilo popular que te encantará.

La comida eslava, con platos como blinis con crema agria, caviar rojo y un chupito de vodka helado y hasta esturión o lucio relleno, la encontrarás en muchos restaurantes, pero pruébala en Traktieris.

Riga y Jurmala, la ciudad de playa cerca de la capital, son un buen lugar para conocer la comida tradicional de Asia Central. Restaurantes de Armenia , Georgia y Uzbekistán sirven comida auténtica. Pero también hay japoneses, para amantes del sushi, chinos, italianos, turcos, indios y otras cocinas internacionales. En el centro creativo Spīķeri, el museo privado del arte de la marioneta, hay una tienda y una cafetería, que ofrece carne de caza. El local se llama Desa & co, y aquí vas a poder probar incluso sándwiches de carne de muflón.Hotel Radisson Blue Daugava, Garden Luxury Residence a cien metros de la Casa de la Cabezas Negras, Hotel Justus en el casco antiguo, St. Peter's Boutique Hotel en un edificio histórico del siglo XV también en el casco antiguo. Neiburgs Hotel es un edificio estilo Art Nouveau. La verdad es que la oferta es muy amplia, recomendamos ver en internet las mejores ofertas. Pero alojarse en en casco antiguo es estar en el centro de la ciudad, lo más cómodo.