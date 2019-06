Fin de semana en Bruselas

La ciudad de Bruselas, convertida en la capital de Europa, es el destino perfecto para un viaje en familia o con amigos. Además de sus famosos chocolates y cervezas, hay muchas atracciones y mucho que ver en la ciudad. La capital de Bélgica es un escaparate de todo lo que va a pasar en Europa, es una ciudad con una agenda cultural increíble y muy dinámica, una capital cosmopolita como pocas. Sede del Parlamento Europeo, Bruselas cuenta con más de 90 museos, parques, paseos fascinantes, puntos de interés turístico, restaurantes y bares de moda. Su historia se remonta al siglo XI, cuando era tan solo un pequeño ducado del tamaño de la zona del centro actual. En 1830 Bélgica se independizó y Bruselas se convirtió en la capital en virtud de un nuevo rey y el parlamento. Bélgica, como muchos de sus vecinos europeos tiene una larga historia, tradiciones culturales e infraestructura política. Un hecho interesante es que el país se divide en tres regiones debido a las diferencias en el idioma. Las regiones son Flandes en el norte, donde se habla neerlandés, Valonia en el sur, donde se habla francés y Bruselas, que es bilingue. Hay además una pequeña zona llamada Ardenas, donde se habla alemán, pero no es una región oficial. Si vas a pasar un fin de semana, estos son los lugares de obligada visita que no te debes perder. Qué ver Por supuesto el famosísimo Atomium, símbolo de Bruselas y de Bélgica y hazaña única en la historia de la arquitectura. Es la atracción más popular en la capital de Europa. Fue construido para la Exposición Universal de 1958, y tiene la forma de un cristal de hierro ampliado más de 165 mil millones de veces. Es toda una experiencia caminar a través de sus tubos y esferas. El Atomium alberga una exposición permanente sobre su historia y exposiciones temporales. La esfera superior ofrece unas vistas únicas y espectaculares del horizonte de la ciudad. Y por la noche, la iluminación de este edificio de 102 metros de altura, hace que adquiera una dimensión mágica. En el Atomiun hay un restaurante panorámico abierto todos los días hasta las 23:00. Y alberga una suite hotel muy especial de la que ya os hemos hablado en Viajestic, el hotel Tender2. Los mayores fans del Atomium son los niños y hay un sinfín de actividades para ellos, y una esfera especial dedicada a los más pequeños. Les fascina este monumento con su arquitectura única y sus largas escaleras mecánicas con luces de colores. El ascensor, con techo de cristal, se dirige hasta lo alto y, desde ahí, se puede ver la Esfera de los Niños y sus numerosas actividades. En la misma zona del Atomium, la zona de Heysel se encuentran el Planetario del Observatorio Real de Bélgica, Bruparck, un pueblo con actividades y eventos todo el año, Océade, el parque acuático de Bruselas para el verano, y Mini Europe, el parque de la Europa en miniatura que encanta a los peques. También están aquí los parques Laeken, los Invernaderos de Laeken, el Parque de Ossenghem y el Jardín del Florista. Esta zona es estupenda si viajas con niños. Bozar. Este edificio de 1928 es obra del arquitecto y maestro del Art Nouveau, Victor Horta. Es uno de los centros de la vida cultural y artística de la ciudad. Restaurado con su aspecto original tal y como fue diseñado, organizan visitas, De Horta Horta, para permitir a la gente redescubrir partes del edificio fuera del alcance del público en general. El gran patrimonio de Bruselas de Art Nouveau y Art Déco se puede ver en la ciudad en esgrafiados, balcones de hierro forjado y trazos curvilíneos. La Avenue Louise y el Boulevard de Waterloo son dos de las calles más importantes de un barrio en el que se dan cita el lujo, el arte y el Art Nouveau. Sin duda otra de las la rutas que no te puedes perder es la de fachadas de cómic, con personajes belgas, que otorgan el sello de modernidad a la llamada ciudad del Noveno Arte. Tintín, Los Pitufos y Lucky Luke se pueden ver en las estaciones del metro Stockel, Ribacourt y Porte de Hal de Bruselas, o incluso paseando por el centro de la ciudad. El Museo Magritte en el edificio de Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. Este museo se encuentra justo en el centro de Bruselas, en la Place Royale, y alberga la mayor colección de obras del genio del Surrealismo René Magritte. Se compone de más de 200 obras que consisten en aceites sobre lienzo, gouaches, dibujos, esculturas y objetos pintados, así como carteles publicitarios, partituras musicales, fotografías de época y películas dirigidas por el propio Magritte. La Grand Place, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco, y descrita por Victor Hugo como la plaza más hermosa del mundo. Casas gremiales del S. XVII y un ornamentado Ayuntamiento del S. XV. A pocos metros, encontrarás una de las figuras más controvertidas de la capital, el Manneken-Pis, en la Rue de l’Etuve. Se trata de una estatuilla de bronce del S. XVII que simboliza el espíritu irónico y mordaz de los belgas. Otro de los barrios más peculiares de Bruselas es el de Les Marolles que ha conservado una atmósfera especial. Conocido como el barrio de los anticuarios por ser donde se concentran estos comercios y los mercadillos tipo Rastro, es visitado por anticuarios de todo el mundo. No puedes perderte la Place du Grand Sablon con su iglesia Notre Dame au Sablon y su plaza Petit Sablon. Todos los sábados y domingos por la mañana hay un mercadillo de antigüedades increíble. Algo muy típico es también el Rastro de Les Marolles, en la Place Jeu de Balle. Hay muchos museos en la ciudad que pueden ser de tu interés, todo depende del tiempo que tengas y de con quién viajes. El Museo de las Ciencias es perfecto para los niños, con una gran exposición de Dinosaurios, más de 30 esqueletos, es la mayor exposición de Europa, el Museo del Comic, el Museo de Arte e Historia, el Museo de la Indumentaria o la visita al Parlamento Europeo entre otros más de noventa, puedes ver la enorme oferta y decidir los que quieres ir a ver. Dónde Comprar A pocos pasos de la Grand-Place, llegarás a la Rue du Marché aux Herbes, donde están las Galerías Reales de Saint-Hubert. Datan de 1847 y, bajo su sublime cristalera, se dan cita las mejores marroquinerías, chocolaterías y boutiques de la capital. En la Avenue Louise están las Galerías de la Toison d’Or y Louise. Es el reino de la moda internacional y de los mejores diseñadores belgas. El lugar ideal para los adictos a las últimas tendencias. Y la Rue Antoine Dansaert es hoy el templo de la moda y de las galerías de diseño y del estilo Vintage. Aquí encontrarás las tiendas más fashion de la capital. En el Barrio Europeo encontrarás también lo más fashion rodeado de una arquitectura surrealista. La Rue des Tongres, la Place Schuman, la Place Jourdan y Berlaymont, entre otras. Dónde Comer Al norte de la Grand-Place, se encuentra el Barrio de Ilot Sacré. En sus calles hay un gran número de restaurantes para degustar los platos típicos. En el Boulevard Waterloo, el más chic de la capital, se ubican los restaurantes de moda. En Brupark pueblo, bares, cafés, tabernas, restaurantes, snacks y establecimientos de comida rápida con numerosas especialidades belgas y extranjeras. En Dansaert se concentan los mejores restaurantes, y no te pierdas el monumento a las Palomas Mensajeras. Es toda una curiosidad. Chocolaterias. Todos los sábados y domingos a las 16h 00 Planète Chocolat, la chocolatería artesanal a dos pasos de la Grand-Place y del Manneken Pis, organiza demostraciones de chocolate. Neuhaus, en la Galerie de la Reine, es uno de las más prestigiosas tiendas de chocolate y de pastelería, famosa por inventar en 1912 los primeros bocaditos recubiertos de chocolate llamados pralinés. Otras chocolaterias son Leonidas, Corné Port Royal, Godiva, Zaabär Dónde dormir Al igual que en otras capitales europeas la oferta es muy amplia. Lo mejor, de nuevo, es mirar las ofertas de internet. Todo depende de nuestro presupuesto y de qué es lo que más nos gusta. Aquí encontrarás desde Bed and Breakfast hasta hoteles de lujo o eco friendlys. Lo más recomendable es buscar un hotel cerca de la Grand Place. En sus alrededores es donde más tiempo vamos a estar y en la zona hay una amplia oferta de restaurantes y tiendas. Es donde mejor vamos a vivir el ambiente de la ciudad. Imágenes visitbrussels.com