Una exposición “elemental”

Un clásico de la novela de detectives, por no decir el clásico por excelencia, y una ciudad que cae rendida a sus pies. Un universo que gira alrededor de Sherlock Holmes, un hombre que no es real, ficticio a la vez que enigmático, que nunca vivió pero que tampoco morirá nunca. Va más allá de su sombrero de caza, su capa de espiga o su famosa pipa, nos permite explorar al famoso personaje a través de fotografías, manuscritos, libros… un mundo que gira alrededor de este maestro en detectar pistas. Creado por el escritor Arthur Conan Doyle, que en realidad era un oftalmólogo escocés. En la única entrevista filmada en 1927, el autor relata como se inspiró en la vida real del médico Joseph Bell, con el que coincidió en la Universidad de Edimburgo, reconocido por sus habilidades deductivas. En esta exposición se muestran ilustraciones originales de Sidney Paget, autor de la característica imagen de Holmes, que sirvieron para dar forma a la imagen de este “nuevo tipo de detective”. Objetos que indagan en su brillante inteligencia, su capacidad deductiva, su aplastante lógica, incluso su adicción a la morfina y la cocaína, un consumo que era legal en esa época ya que todavía no se conocían sus efectos perniciosos. Y por supuesto su relación con Londres, cuando era la capital del imperio y el Reino Unido una potencia mundial. Nos traslada a la época victoriana, a las calles angostas envueltas en neblina, y consigue que la ciudad se convierta en un personaje más. Hasta el 12 de abril, este brillante detective se muda del 221B de Baker Street al número 150 de London Wall. El visitante se introduce a través de la puerta secreta de una librería en su gabinete donde varias pantallas recrean escenas del personaje y de ahí se retrocede en el tiempo. Un Sherlock que esta de moda. Un mito de plena actualidad que siempre fascinó al celuloide con gran variedad de adaptaciones. Hasta ha llegado a convertirse en todo un sex symbol desde que la cadena BBC se baso en este héroe de la literatura británica para su exitosa serie “Sherlock” protagonizada por el actor Benedit Cumberbatch.