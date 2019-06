Exclusividad made in Hollywood

No hay personaje que haya desfilado por la alfombra roja, acuda a las mejores fiestas de Hollywood y se deje ver en las más prestigiosas entregas de premios, que no haya pasado alguna noche en el Chateau Marmont. Actores, directores, modelos, actrices, productores y famosos de todo tipo se han dado cita en numerosas ocasiones en sus habitaciones, salones o jardines. Pero, ¿cuál es el encanto que desprende el Chateau Marmont que ha logrado convertirlo en un alojamiento tan exclusivo? En primer lugar, basta con echar un vistazo a su exterior. Está situado en el 8221 de West Sunset Boulevard y, desde fuera, parece una lujosa mansión francesa, aislada del bullicio típico de Los Ýngeles, rodeada de vegetación, árboles, plantas y flores, que crean un halo de misterio en torno al hotel. Basta solo una breve mirada para descubrir que el Chateau Marmont no es un hotel al que estemos acostumbrados. Sus imponentes paredes de piedra así lo presagian y su letrero, tan mítico como icónico, es más que un simple indicador, se trata de toda una declaración de intenciones. De su interior no existen muchas fotografías, por lo que se puede afirmar que la privacidad se ha conservado intacta a lo largo de sus más de 80 años de historia. Incluso para este lugar se puede hacer uso de la frase: “lo que pasa en el Chateau Marmont, se queda en el Chateau Marmont”, porque quizás sea el hotel más nombrado, exquisito y privado de toda la meca del cine. Los rumores son incontables y las leyendas sobrepasan los límites racionales, hechos y palabras de los que únicamente han sido testigos los protagonistas y las paredes de cada estancia. El Chateau Marmont abrió sus puertas en el año 1929, sobre una colina desde la que se tienen unas magníficas vistas de esta zona de Los Ýngeles. En un primer lugar, iba a ser un gran bloque de apartamentos, pero finalmente sus dueños cambiaron de opinión al coincidir su puesta a punto con la gran depresión. En la actualidad es propiedad de André Balazs, dueño de la cadena hotelera The Standard. Aunque a primera vista Los Ýngeles resulta una ciudad fría, inmensa y en ocasiones un poco desangelada, aún mantiene rincones repletos de encanto que, generalmente se concentran en algunos barrios y en lugares históricos como el Chateau Marmont. Por eso, independientemente de su fama, es uno de los hoteles más codiciados de Hollywood para aquellos turistas que se lo puedan permitir. Cuenta con 63 habitaciones y bungalows, todos ellos con una decoración clásica que se ha mantenido con el paso de los años. En cada una de sus habitaciones, amplias y espaciosas, se respira un ambiente único e incomparable. En el Chateau Marmont la directora Sofia Coppola rodó su largometraje Somewhere (2010), sus estancias han visto romances, muertes, accidentes, pactos y han acogido a Greta Garbo, Jim Morrison, Billy Wilder –de quien se dice que aquí escribió su primer guion-, Elizabeth Taylor, James Dean, Clark Gable, Howard Hughes, Vivien Leigh, Robert de Niro entre otras tantas celebridades de una enorme lista. El Bar Marmont es el lugar perfecto para cenar en su agradable jardín o bien para disfrutar de una copa en alguna de sus mesas o sofás. La exclusividad alcanza aquí su máxima expresión. Un hotel para relajarse en su piscina, para empaparse de anécdotas, disfrutar de todas las comodidades que ofrece, del selecto trato del personal y del lujo de sus estancias. El Chateau Marmont es todo un icono en el que, si se puede, se debería dormir aunque fuera una noche en la vida.