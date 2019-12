Este 2020 está a punto de comenzar y, con ello, vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de un gran número de nuevos museos en todo el mundo. Tendremos, por tanto, varios lugares completamente nuevos para seguir conociendo, descubriendo y enamorándonos de historias que no nos dejarán indiferente.

Museo de Munch (Oslo, Noruega)

Abrirá sus puertas en primavera y se convertirá, indudablemente, en uno de los museos más grandes del mundo dedicados a un solo artista. ¡Nada más y nada menos! Estará ubicado en un espectacular edificio moderno de unas 13 plantas, con un total de 58 metros de altura. Su construcción es de origen español ya que ha sido diseñado por los arquitectos de Estudio Herreros. Este Museo de Munch contará con más de 28.000 trabajos del reconocido pintor de Noruega, pero también contará con un gran número de salas con exposiciones temporales.

Lejos de que todo quede ahí, en este Museo de Munch también se podrán disfrutar de eventos culturales tales como charlas literarias, debates, conciertos ¡y muchas cosas más! Lejos de que todo quede ahí, si te entra hambre durante la visita también tiene solución: La última planta cuenta con un restaurante desde el que podrás comer con las mejores vistas de todo Oslo.

Nuevos museos en 2020 | Pxhere

Museo de las Colecciones Reales (Madrid, España)

La capital española cuenta con un grandísimo número de museos pero, aun así, faltaba este. Se pretende dar más cabida a ese arte que tiene una estrecha relación con la historia de la monarquía española. La apertura de este nuevo museo se ha retrasado bastante, pero por fin tendremos la oportunidad de conocerlo en 2020. Estará ubicado en el Palacio Real de Madrid, un lugar idóneo para un museo de estas características.

Este Museo de las Colecciones Reales se trata de uno de los proyectos de Estados más importantes de los últimos tiempos. Esta colección está integrada por más de 700 obras, de las más de 150.000 que forman parte de las conocidas como Colecciones Reales que están completamente adscritas al Patrimonio Nacional. Desde esculturas hasta carruajes pasando por pinturas, tapices y obras de arte. Todo un reflejo de la historia de la monarquía de España, desde la Edad Media hasta el rey emérito Juan Carlos I.

Apertura museos 2020 | Pxhere

Gran Museo Egipcio (Giza, Egipto)

Es un hecho que el arte egipcio es uno de los más admirados en todo el mundo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que junto a las conocidas como pirámides de Giza? Sí que es cierto que ha habido muchos años de retrasos y obras pero todo apunta a que el próximo año 2020 podremos tener la oportunidad de disfrutar de este nuevo gran museo egipcio.

Contará nada más y nada menos que con 500.000 metros cuadrados. De esta manera, será considerado como uno de los museos más grandes y extensos del mundo dedicados a una única civilización. En el interior de este Gran Museo Egipcio podrás disfrutar de más de 100.000 objetos y, entre ellos, unos 20.000 objetos hasta ahora nunca vistos. Algunos de estos fueron desterrados en la tumba de Tutankhamon, en 1922.

Nuevo museo en Egipto | Pxhere

Museo de la Academia del Cine (Los Ángeles, Estados Unidos)

Será conocido bajo el nombre de 'Academy Museum of Motion Pictures' y, como no podía ser de otra manera, estará ubicado en la preciosa ciudad de Los Ángeles. De esta manera, será considerado como el primer museo americano dedicado únicamente al arte, el negocio, la ciencia y la manera de crear del cine. ¡A gran escala! Este lugar será encontrado en el May Company Building, uno de los edificios históricos de la ciudad.

Lejos de que todo quede ahí, además de tener una vistas increíbles a las colinas de Hollywood, contará con cafetería, restaurante y terraza. Además, podrás encontrar millones de imágenes móviles, fotografías, guiones y carteles de las películas que han marcado un antes y un después en la historia del cine.

Nuevo museo en Los Ángeles | Pxhere

Museo del Maquillaje (Nueva York, Estados Unidos)

Concretamente en mayo de 2020, se espera la apertura del primer museo que se dedica exclusivamente a los productos de belleza y al impacto que ha tenido a lo largo de la historia. Como era de esperar, abrirá en una de las ciudades más importantes del mundo: Nueva York. Tal relevancia va a adquirir que podemos palparla con su primera exhibición de carácter temporal: 'La Jungla Rosa: El maquillaje en la América de los 50'. Es evidente que hablarán del papel que jugaron grandes iconos como Greta Garbo o Marilyn Monroe en esta industria.

Debemos tener en cuenta que el maquillaje tiene una historia de nada más y nada menos que 10.000 años de antigüedad. Lo que nació en los años 50 es la industria cosmética moderna como tal. Hay que tener diferenciadas ambas cosas. Lejos de que todo quede ahí, contará con una serie de eventos participativos así como espacios dedicados íntegramente al mundo de la estética.