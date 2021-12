Estos son los destinos perfectos para 2022 según National Geographic

Cada vez que termina un año, muchas son las listas de nuevos, sorprendentes y más recomendados destinos de cara al año siguiente. A pesar de que no ha terminado 2021, nuestra mente ya está en 2022, planeando los próximos viajes que vamos a realizar a lo largo de estos meses.

National Geographic no ha dudado en dar a conocer su lista de “25 destinos más emocionantes del planeta”. De esta manera lo dividía en un total de 5 categorías, que son las siguientes: naturaleza, aventura, sostenibilidad, cultura e historia y, por último, familia.

En cuanto a la naturaleza, el equipo de National Geographic no ha dudado en optar por los siguientes destinos: Lago Baikal (Rusia), el Parque Nacional Nkasa Rupara (Namibia), la región de Otways de Victoria (Australia), la Reserva del Bosque Maya de Belice y, por último, Boundary Waters Canoe Area Wilderness y Voyageurs National Parks en Minnesota.

National Geographic no ha dudado en quedarse con los siguientes destinos para los verdaderos amantes de la aventura. De esta manera se quedan con Cuenca Arapahoe (Colorado), Archipiélago de Palau (Océano Pacífico), Río Sena (Francia), New Brunswick (Canadá) y, cómo no, ¡Costa Rica!

Grandes destinos para 2022 según National Geographic | Pixabay

En cuanto a sostenibilidad se refiere, National Geographic ha optado por añadir a su lista el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), Chimanimani (Mozambique), el Valle del Ruhr (Alemania), la Garganta del río Columbia (Estados Unidos) y, por último, Łódź (Polonia).

Los mejores destinos en este 2022 para los amantes de la historia, según National Geographic, son la Montaña Jingmai (China), Hokkaido (Japón), la Isla de Procida (Italia), Atlanta (Georgia), además, también se queda con Tin Pan Alley de la ciudad británica de Londres.

Pero, ¿qué ciudad española han querido incluir entre las perfectas a visitar en este 2022? La encontramos en la siguiente tanda, la que recomienda para las familias. Y es que se encuentran Lycia (Turquía), la costa este de Maryland, el Río Danubio, Bonaire y, por supuesto, Granada (España). Es más que evidente que la ciudad andaluza es un destino perfecto para familias, pero también para el resto de turistas. Sea cual sea la época del año, su historia consigue cautivar a todos sus visitantes. Por eso mismo nos encanta ver a esta preciosa ciudad en esta lista. ¡No merece menos!