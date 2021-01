Estos son 5 de los castillos que hacen de Bélgica el país con más castillos por metro cuadrado del mundo

Pues sí, si algo no le falta al Bélgica son castillos y algunos de los más espectaculares y mejor conservados están en la región de Valonia, son lugares de ensueño y cuento, espectaculares obras arquitectónicas, lugares de mil y una leyendas además de hogar de aristócratas y otras cabezas coronadas ¿cuáles son los que no puedes dejar de visitar si viajas a la zona francófona de Bélgica? a continuación te presentamos 5 castillos imperdibles en Valonia, Bélgica.

Castillo de Beloeil | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Castillo de Beloeil

¿Cómo no visitar un castillo popularmente conocido como el Versalles belga? 25 hectáreas de jardín rodean a esta fortaleza, una preciosidad de espacio natural al que no le falta un espectacular estanque que puede recorrerse en un tren; es precisamente este gran jardín lo que ha convertirdo al Castillo de Beloeil en el Versalles belga pero no creas que solo merece la pena visitar esta fotaleza por fuera, tras sus imponentes muros descubrirás una biblioteca que guarda 20.000 libros impresos, los más antiguos corresponden a la época en la que se inventó la imprenta.

Castillo de Vêves | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Castillo de Vêves

Visitar al Castillo de Vêves es viajar al universo de los cuentos porque el aspecto exterior de esta fortaleza es precisamente ese, el de un castillo de cuento; además en este castillo los niños pueden hacer, al menos en parte, los cuentos realidad porque pueden vestirse de princesas y caballeros para integrarse por completo en esta fortaleza de cinco torres.

Castillo de Reinhardstein | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Castillo de Reinhardstein

En estas castillo vivieron varios señores feudales valones desde el S.XIV, a pesar de eso sufrió 150 años de abandono pero en 1969 fue reconstruido y hoy es un magnífico museo en el que podrás ver armaduras, tapices, pinturas, cofres... y un espectacular Salón de los Caballeros; en sus alrededores podrás practicar trekking, aunque no si eres principiante, y es habitual también la práctica del tiro con arco.

Castillo de Modave | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Castillo de Modave

Construido sobre una roca de 60 metros del valle del río Hoyoux, las vistas desde esta fortaleza son todo un espectáculo; es una fortaleza de la Edad Media que fue demolida y reconstruida en el X.XVII y es famosa por los bellos jardines que la rodean; además este castillo guarda celosamente un tesoro: una rueda hidráulica que sirvió de modelo para la construcción de la máquina de Marly (el sistema hidráulico ideado para llevar el agua del Sena hasta los jardines de Versalles); se cree además que Renkin Sualem, el mismo carpintero y mecánico que se ocupó del diseño de la máquina de Marly, fabricó esta rueda.

Castillo de Val Saint Lambert | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Castillo de Val Saint Lambert

Esta magnífica fortaleza cuenta 1000 años de historia en los que fue primero una abadía, no puedes dejar de visitarlo si eres un amante del cristal porque en su interior descubrirás un museso de cristalería en el que se exhibe una colección de 250 piezas de cristal y se desvela la historia del vidrio nada menos que en las cuevas del propio castillo.