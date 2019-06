Estoril, un lugar, mil sensaciones

Playas deslumbrantes, acantilados imposibles, palacios históricos, jardines dignos de la realeza y una belleza inigualable. La costa de Estoril, desde Carcavelos hasta la espectacular playa de Guincho, esta considerada como la Riviera de Portugal. Por albergar algunas de las playas más bellas del país y por su rico patrimonio histórico. Estoril es uno de los destinos turísticos más deseados del país vecino. Excelentes hoteles, uno de los casinos más grandes de Europa, campos de golf, pista de automovilismo y ocio nocturno, se unen a un paisaje de hermosas playas, a importantes obras arquitectónicas y artísticas en la Villa de Cascais, a las zonas de montaña de la majestuosa Sintra, así como a la diversidad natural del parque natural Sintra-Cascais, clasificado por la UNESCO como Paisaje Cultural y Patrimonio Mundial. Estoril es una de esas localidades que tienen un estilo definido, carismático, elegante y glamoroso. Que guarda la esencia del pasado en su porte, cuidado al máximo y que destila estilo. Un lugar de los que se queda grabado para siempre, uno de esos rincones de los que te enamoras a primera vista y queda unido a ti, por su belleza y su historia. No es difícil imaginar en sus calles a Don Juan de Borbón, que residia aquí con su familia, fue su residencia en el exilio, a Miklós Horthy militar y regente húngaro, al rey Humberto II de Italia o a Carlos II de Rumania. Personajes que han ayudado a encumbrar a esta pequeña villa a nivel internacional. Pero no solo reyes y aristócratas. Estoril ya fue en el pasado un punto estratégico de navíos procedentes de Ýfrica, Asia y América. De aquellos tiempos quedan fortificaciones de defensa en sus costas e incluso fue un punto clave para la reunión de los espías mundiales. El tiempo Entre Costuras, la serie emitida por Antena 3 recreaba en parte aquellas historias. Desde entonces y hasta hoy en día, la Costa de Estoril se ha desarrollado y se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Portugal en el mundo. Estoril es un lugar muy tranquilo, a 27 kilómetros de Lisboa donde además de su famoso Casino, encontraremos la mejor oferta gastronómica del país. Estupendas playas como la de Playa de Tamariz al final de la avenida principal y paseos como el de Paredão, un rompeolas de tres kilómetros de extensión, entre Cascais y São João do Estoril, donde encontrarás fuentes, bancos, bares y restaurantes. En los barrios de los alrededores, Sao Pedro de Estoril y Sao Joao de Estoril, hay fortalezas frente al mar que no se pueden visitar, pero que son preciosas vistas desde las playas. Y rutas, desde Estoril, hay mucho que explorar como la Boca del Infierno, las dunas fósiles de Oitavos, el Cabo Raso, Guincho, la Sierra de Sintra y el Cabo de la Roca. A lo largo de la costa, estos enclaves, forman parte del rico patrimonio natural de la región. Y cerca de Estoril, dos localidades imprescindibles, Cascais, con su famosa Marina, un lujoso puerto deportivo, y su famosa playa de Guincho; y Sintra la ciudad de los monumentos con su Castillo de los Moros, el Palacio da Pena y la pequeña villa, espectacular y que merece la pena recorrer con calma. Y entre Cascais y Sintra, el Parque Natural Sintra-Cascais, no es posible describir tanta belleza, impacta con espectaculares dunas, sus bosques, las lagunas, su abrupta y accidentada costa, sus maravillosas playas entre acantilados imposibles, el impresionante Cabo de Roca y la Sierra de Sintra. Si estás pensando en una escapada de fin de semana, Portugal, es un destino excelente. Estoril, Cascais y Sintra son uno de los mejores lugares para disfrutar en el país vecino. Todo lo que puedas imaginar, belleza natural, increíbles playas, encantadoras villas para perderse, cafés con el mejor café para los muy cafeteros y la mejor gastronomía con productos frescos del mar. Y un consejo, si eres goloso, no dejes de probar la pastelería portuguesa, excepcional.