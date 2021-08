Esto es lo que debes saber para visitar Perú el año que celebra su bicentenario

El pasado 28 de julio Perú celebró su Bicentenario gracias al trabajo intenso de más de 50 mil voluntarios cuyo trabajo hizo posible que se celebrara esta histórica fecha a lo largo y ancho de todo el país; se trata de un hecho merecedor del debido reconocimiento porque a Perú le ha llegado su bicentenario cuando todavía no ha terminado la pandemia, esa es la razón por la que el gobierno peruano impuso en su momento determinadas medidas a cumplir por parte de todos los viajeros que accediesen al país, medidas que ahora ha revisado; si tienes, o quieres tener Perú por destino, esta noticia te interesa.

Lo primero que debes saber es que se te exigirá completar una declaración jurada antes de acceder al país y que deberás presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje o un test de antígenos realizado en las 24 horas anteriores a tu partida hacia Perú.

La segunda medida tiene que ver con la cuarentena obligatoria que ya no es tal salvo que llegues a Perú desde Sudáfrica, India o Brasil, en ese caso no solo estarás obligado a respetar 14 días de cuarentena sino que no podrás acceder al país antes del 22 de agosto.

Fortaleza de Keulap | Imagen de Renzo Tasso, cortesía de Turismo de Perú

El uso de mascarilla es obligatorio y en los lugares cerrados se exigirá, además doble mascarilla; higiene de manos, distancia social, evitar aglomeraciones... Nada nuevo, nada que desconozcamos o que no debamos respetar vayamos donde vayamos, vivamos donde vivamos.

Además Perú planea tres niveles de alerta con unas medias que se aplicarán casi automáticamente en cuanto el número de casos sea el estipulado para cada nivel: nivel de alerta moderado, alto y muy alto.

En el nivel moderado la única medida reseñable es el cierre de la circulación (algo así como nuestro toque de queda) en las localidades de Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La libertad, Lambayeque, Lima y las regiones de Madre de Dios, Pasco, Pura, Tumbes, Ucayali y Callao entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Si el nivel de alerta es alto esa restricción de movimientos se aplica también a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurimac, Ayacucho, Cuzco, Ica, Junín, a toda la provincia de Lima (no solo a la capital), Loreto, Puno, San Martín y Tacna.

Perú | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Si el nivel de alerta llegase a ser muy alto la restricción de la circulación se aplicaría desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y, además, se restringiría la circulación de vehículos los domingos en las ciudades de Arequipa y Moquegua.

En todo caso si hay algo que tenemos claro es que las medidas diseñadas para la contención de la pandemia y su aplicación es un tanto voluble por lo que es imprescindible revisar las normas que aplican en nuestro destino en las fechas exactas de nuestro viaje.