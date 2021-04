Este lugar, convertido en el mejor destino de Europa de 2021

A pesar de que realmente no ha pasado ni la mitad del año 2021, ya sabemos algo muy concreto. ¿A qué nos referimos, concretamente? Al mejor Destino Europeo para visitar en estos meses. La votación llevada a cabo por Best in Europe ha llegado a su fin, por lo que ya tenemos los resultados definitivos.

La conocida web de viajes European Best Destinations, cuyo objetivo es promover el turismo por este continente, ha celebrado la duodécima edición de este concurso. La finalidad del mismo es encontrar el mejor destino de Europa para visitar ese mismo año. ¡Una idea absolutamente magnífica!

En este 2021 se han llegado a contabilizar más de 612.000 votos, algo menos de los recibidos en 2020. A pesar de todo, cabe destacar que han sido un total de 192 los países que han participado en esta curiosa votación. Debemos tener en cuenta que en el año 2020 tan solo fueron 179 países.

Braga | Pixabay

De los votos obtenidos, el 61% fueron emitidos por personas residentes en Europa, mientras que el 39% venían de fuera de este continente. Nos da una clara señal de que los viajeros extranjeros cada vez tienen más ganas de regresar a Europa. ¡Y nosotros de recibirles con los brazos abiertos!

El comunicado emitido por European Best Destinetions deja patente este mensaje: “Más que nunca, esta edición pone de relieve destinos que los viajeros realmente tienen en lo más alto de sus listas de deseos”. Por si fuera poco, añadió: “Lugares que están deseando descubrir en cuanto a la situación”.

Braga | Pixabay

La votación ha tenido lugar entre los días 20 de enero y 10 de febrero. Los usuarios debían responder a una pregunta muy clara y concisa: “¿A qué destino de Europa quieres ir de vacaciones cuando viajar vuelva a ser seguro?”. Los votantes, por su parte, tenían hasta 20 destinos diferentes donde elegir.

Estos son Braga, Cappadocia, Islas Canarias, Cavtat, Calpe, Capri, Valle de Dordoña, Cornualles, Gante, Cefalonia, Florencia, Islas Lofoten, Kotor, París, Roma, Valle de Soca, Sibiu, Tahití, Tubinga y, por último, Viena. Es evidente que lo tenían muy complicado para llegar a una sola elección.

Cabe destacar que, por quinto año consecutivo, se incluyeron en la lista dos destinos turísticos sostenibles. Estamos hablando de Cavtat (Croacia) y Valle de Soca (Eslovenia). Esto se debe al acuerdo que existe con la red EDEN, que fue creada por la Comisión Europea cuyo objetivo es promover el turismo de carácter sostenible.

Braga | Pxhere

Braga consigue ser el Mejor Destino de Europa de 2021

La ciudad portuguesa obtuvo nada más y nada menos que 30.000 votos de diferencia con la segunda ciudad de la lista. Conocida como la “Roma portuguesa”, es considerado como el mejor destino europeo de este año. Es un destino absolutamente perfecto en todos los aspectos, pero sobre todo para los amantes de la arquitectura y la historia.

¡Pero no todo queda ahí! Sino que Braga también es un destino absolutamente ideal para aquellos que buscan una experiencia gastronómica. Por si fuera poco, gracias a iglesias, santuarios y monasterios, también estamos ante un lugar muy religioso que desprende una gran espiritualidad. ¡Es un destino verdaderamente mágico, en todos los sentidos!