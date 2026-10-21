Estas son las ciudades que se recorren mejor de noche

Viajar se ha convertido en la opción favorita de muchas personas para desconectar de la rutina. Salir y descubrir nuevos lugares o culturas siempre despierta la curiosidad de todos. Pero hay sitios que se disfrutan mucho más cuando se va el sol y da paso al anochecer. De hecho, si se viaja en verano, las temperaturas más suaves son al caer la noche. Además, hay menos aglomeraciones en los monumentos y el atractivo de las luces convierte esta etapa del día en una alternativa cada vez más popular para conocer una ciudad.

Eso sí, no es una opción viable en el 100 % de los casos debido a que hay monumentos guiados que solo abren durante el día. Pero esta costumbre está cogiendo tanta fuerza que ya hay destinos que se han adaptado y han organizado paseos guiados. Además, hay lugares que han ampliado sus horarios, como algunos museos, y hay rutas gastronómicas pensadas para el público nocturno. Pero, ¿cuáles son esas ciudades indispensables para conocer de noche? Realizamos un repaso.

En España

Madrid de noche. España | Pixabay

Antes de cruzar el charco, vamos a realizar un repaso por algunas ciudades españolas que siempre enamoran a los viajeros más nocturnos. Madrid tiene mucha vida a cualquier hora del día, pero también de la noche. Su vida cultural y gastronómica se prolonga hasta tarde y lugares como Sol siempre tienen mucho movimiento.

Algo parecido sucede en Sevilla, cuyos barrios históricos adquieren un ambiente especial con el fresco de la noche. Asimismo, Barcelona y Valencia también son muy recomendadas debido a que cenar tarde y pasear sin prisa forma parte de la cultura local.

París

París de noche. Francia | Pixabay

Conocida por algunos como la Ciudad de la Luz, París ocupa un puesto importante en nuestra lista. Y es que la Torre Eiffel, que se ilumina al caer la tarde y ofrece su luz a los transeúntes, es una parada obligatoria. Además, los puentes sobre el Sena y la colina de Montmartre ofrecen algunas de las vistas más fotografiadas de Europa. Por lo tanto, un paseo a orillas del río o un crucero nocturno ofrecen la posibilidad de conocer los principales monumentos sin hacer las largas colas del día.

Praga

Praga de noche. | Pixabay

Con el casco antiguo prácticamente peatonal, el puente de Carlos, el castillo iluminado sobre el Moldava y las plazas medievales, Praga es una opción ideal. La fotografía es excepcional durante la noche, pero también el ocio. Pues, la gente tiene la oportunidad de disfrutar de una amplia oferta de cervecerías tradicionales y locales de música en directo.

Tokio

Tokio de noche. | Pixabay

Si Tokio enamora de día, prepárate para conocerla de noche. Los neones de Shinjuku y Shibuya, los pequeños bares de los callejones de Golden Gai y los restaurantes abiertos hasta la madrugada han hecho de la ciudad uno de los mayores ejemplos de la vida nocturna urbana. Además, un factor importante a tener en cuenta es la seguridad de sus calles.

Estambul

Estambul por la noche. | Pixabay

El Bósforo iluminado es siempre un acierto para todo aquel que apueste por verlo con la caída del sol. Además, la oscuridad de la noche hace que las siluetas de las mezquitas den lugar a estampas únicas. Teniendo estas recomendaciones en cuenta, es importante ir siempre por zonas seguras y evitar llevar objetos de mucho valor encima. Asimismo, se aconseja comprobar los horarios de apertura y reservar con antelación en las actividades más demandadas.