Estas son las ciudades más baratas del mundo para vivir (y para viajar)

Tendemos a pensar que las ciudades más baratas del mundo para vivir no son destinos turísticos interesantes o viven momentos que las hacen poco atractivas para el turismo y, si bien esto es cierto, no lo es menos que en esta lista elaborada por Economist Intelligence se cuelan también otras ciudades que, obviando los inconvenientes de viajar en pandemia, sí resultan atractivas, muy atractivas... ¿quién no querría conocer Buenos Aires, por ejemplo?

Túnez | Pixabay

Estas son las 10 ciudades más baratas del mundo para vivir y, por tanto, también para pasar en ellas unos días como turista:

1. Damasco (Siria)

2. Trípoli (Libia)

3. Tashkent (Uzbekistan)

4. Túnez

5. Almaty (Kazakhstan)

6. Karachi (Pakistán)

7. Ahmedabad (India)

8. Argel (Argelia)

9. Buenos Aires (Argentina)

10. Lusaka (Zambia)

Tashkent | Pixabay

A poco que sigas la actualidad internacional sabrás que alguna de estas ciudades es poco recomendable actualmente para cualquier viaje turístico pero seguro que también sabrás que Buenos Aires o Túnez no forman parte de ese grupo; si además eres seguidor de Viajestic cabe que no te resulte familiar la ciudad de Tashkent pero seguro que recuerdas que Uzbekistán es ese país del que nadie habla pero que enamora a quienes lo visitan y no solo por Samarcanda, también por su capital, Tashkent; Tashkent no atesora la riqueza histórica de Samarcanda pero es actualmente el centro económico y cultural de Uzbequistán, es además una ciudad histórica que fue parte de una de las rutas comerciales más importantes del mundo, la Ruta de la Seda.