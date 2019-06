Espeleología en la cueva más grande del mundo

La 'Cueva del río de la montaña', o lo que es lo mismo, Hang Son Doong, no es una gruta más. Se trata de la más grande del mundo y se encuentra en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en pleno Vietnam. Con 2,5 millones de años de antigüedad, ofrece un espectáculo único, con multitud de ríos en su interior con rápidas corrientes. Descubierta no hace mucho, en 1991, no se comenzó a visitar hasta hace apenas cinco años, en 2009, de ahí que se haya convertido en todo un acontecimiento para los turistas amantes de la espeleología, ya que prácticamente, se encuentra virgen. Eso sí, cuenta con zonas adaptadas para hacer visitas más normales, no sólo para los que quieren descubrir su interior más profundo. Es la responsable de que perdiera el trono otra cueva de Vietnam, la de Phong Nha. Esta es cinco veces mayor, con cinco kilómetros de longitud, 200 metros de altura y un ancho medio de 150 metros. Como para no quedarse boquiabierto cuando se entra en ella. El Parque Nacional, de 857,5 kilómetros cuadrados, es la puerta de entrada para los visitantes. Dentro de la cueva, en su entrada, la vegetación es muy densa, tanto como para imaginar que pudiera pasar desapercibida durante siglos. El derrumbe del techo de Hang Son Doong permitió que entrara la luz, lo que provocó, a su vez, que creciera una densa vegetación en su interior. El resultado es de una belleza única, con grandes estalactitas y estalagmitas que cubren zonas huecas, robando espacio a grandes arbustos y plantas que crecen también por doquier, en paredes verticales y sobre lagos naturales. Todo ello enmarcado en un ambiente calcáreo que debería ser mucho más desolado de lo que es. La exploración de la cueva puede llegar a durar seis horas, por lo que se recomienda acudir con zapato y vestimenta adaptada. Para llegar, la única forma posible es por carretera. Como se sitúa a la misma distancia de Hanoi que de Ho Chi Minh, da igual que nos desplacemos desde el norte o desde el sur de Vietnam.