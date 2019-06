La esencia de Estocolmo en cinco museos

Estocolmo es la ciudad de las islas, ya que está formada por un total de 14 que se conectan entre sí a través de puentes. Una ciudad dinámica, con un encanto arrollador, que se sale de los esquemas que uno tiene y no encaja en ninguna comparación. Estocolmo es un destino diferente, que sorprende a todo tipo de turistas y enamora por su arquitectura colorida. La ciudad entera está rodeada de agua y quizás esa característica le otorga parte de su espectacularidad. Pero, sin duda alguna, su gente, su ritmo tranquilo, la seguridad que se nota en las calles, los escaparates repletos de objetos de diseño y mobiliario para casas con un gusto exquisito, la irresistible oferta gastronómica, los conciertos y exposiciones y es fácil encontrar un lugar con vistas increíbles porque toda la arquitectura y distribución de Estocolmo es tremendamente fotogénica. Un paseo por su casco antiguo, Gamla Stan, recorriendo todos y cada uno de los estrechos callejones que salen de las calles principales, un viaje en barco para ver su silueta con perspectiva, con la cúpula dorada del ayuntamiento destacando entre los tejados, o una ruta por el ecléctico y bohemio barrio de Södermalm, son actividades imprescindibles para quienes pasen al menos un día en la ciudad. Pero si hay algo que no puede dejar de visitarse en Estocolmo son algunos de sus museos más característicos. La capital sueca derrocha cultura se mire por donde se mire y una visita a cualquiera de sus museos es siempre un acierto. Los hay para todos los gustos, cada uno con su encanto particular, pero sin duda pagar la entrada a ellos merece totalmente la pena. Te contamos cinco de los más representativos, para que elijas entre ellos o los apuntes en tu planning de viaje y los visites sin prisa pero sin pausa.