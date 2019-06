Escocia 2018, Año de la Juventud

Un programa de eventos en cuyo diseño han participado jóvenes de toda Escocia para celebrar por todo lo alto el Año de la Juventud 2018 va a convertir a este destino en un centro de talento creando nuevas oportunidades para que los jóvenes se expresen mediante la cultura, el deporte y otras disciplinas.

Para celebrarlo, EventScotland, ha desarrollado un programa nacional que, por primera vez, ha sido diseñado por y para la gente joven, y en el que destacan: Glasgow International Comedy Festival’s School of Stand-up en febrero y marzo, Scottish Mental Health Arts Festival, en mayo, Primera conferencia TED en Escocia TEDxYouth@Glasgow en el mismo mes, STAGE IT!, en Dumfries y Galloway en mayo y junio, Festival Diverse CiTay, en Perth en el mes de junio, A Scottish Youth Poetry Slam en septiembre y octubre, The Big Takeover en Shetland, Las! Ignite!, en An Lanntair Stornoway en octubre, o The Sunday Mail Young Scot Awards en noviembre.

Los jóvenes de la ciudad de Dundee y de otras partes de Escocia desempeñarán un papel clave protagonizando la inauguración en el V&A Dundee, una celebración de la creatividad en diseño que marcará un nuevo capítulo en la historia de la ciudad.

V&A Dundee | V&A Dundee

Un colectivo de jóvenes de Dundee de entre 16 y 24 años, que se hacen llamar V&A Dundee Young People’s Collective, ayudará en el diseño y la planificación de la inauguración.

Glasgow International, será la mayor plataforma de Reino Unido para las artes visuales contemporáneas, y contará con las voces e ideas de los jóvenes en el corazón de su programa para 2018 durante los meses de abril y mayo, mientras que en Greenock, se celebrará el pasado, presente y futuro de Inverclyde durante el mes de mayo, como parte de Evolve 2018, con múltiples presentaciones artísticas que incluirán teatro, cine, supra-reciclaje y música en directo.

The Highland Youth Art Festival Showcase invitará a los jóvenes a celebrar la creatividad por toda la región de las Highlands. Habrá música, baile y teatro, pero también artes visuales y digitales, cine y escritura creativa. El programa también contará con la unión de fuerzas de la organización musical Fèis Rois y The National Trust for Scotland para celebrar el patrimonio y la cultura local.

Los amantes de los festivales de música disfrutarán con el Belladrum Tartan Heart Festival o el Tiree Music Festival, con un programa creativo para jóvenes y sus familias y un nuevo escenario, Elevate Stage, con programación decidida por jóvenes, y donde se presentarán nuevos talentos de la escena musical escocesa.

Tiree Music Festival | Tiree Music Festival

Por otro lado, el festival gratuito de música joven más grande de Escocia, Youth Beatz, en Dumfries, se alargará dos días más y estrenará nueva localización, el último fin de semana de junio.

Jóvenes más mayores también podrán apreciar uno de los lugares más emblemáticos de Escocia como nunca antes en un original ambiente nocturno durante Knight at the Castle, en el castillo de Edimburgo.

En el Music Hall de Aberdeen, un edificio de interés arquitectónico, habrá actuaciones, muestras artísticas, oportunidades participativas y narraciones de cuentos como parte del evento Stepping In.

Music Hall de Aberdeen | VisitBritain ©Natalie Pecht

Además de eventos especiales que se celebrarán a lo largo del año como el Dundee Design Festival y SpringFling, en Dumfries; Taste of Grampian, en Inverurie; University Sevens en Melrose; Glasgow Comic Con, Findhorn Bay Arts Festival, Graphic Design Festival y Glasgow Youth Film Festival en Glasgow; actividades en The Dick Institute en Kilmarnock; Mining the Past, Facing the Future en el National Mining Museum de Newtongrange; Edinburgh International Film Festival, Edinburgh International Book Festival y actividades dentro de Edinburgh International Science Festival y Orkney International Science Festival, en Kirkwall.

El 2018 también será testigo de una fantástica programación de eventos de temáticas variadas. Desde deporte, música y teatro a negocios y pastelería como parte de Create18 un programa de eventos coordinado por Young Scot y dirigido enteramente por jóvenes de todo el país.

Así que ya lo sabes. Este es tu año, y se celebra a lo largo de todo el 2018, una ocasión perfecta para descubrir Escocia. Echa un vistazo a los eventos programados porque seguro que podrás asistir a alguno de ellos.

