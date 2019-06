Entradas 2 por 1 ya a la venta para más de 20 shows de Broadway

1984, A Bronx Tale, A Doll’s House, Part 2, Aladdin, Anastasia, Bandstand, Beautiful: The Carole King Musical, Cats, Charlie and the Chocolate Factory, Chicago, Groundhog Day, Hello, Dolly!, Kinky Boots, Miss Saigon, Prince of Broadway, School of Rock, The Lion King, The Phantom of the Opera, The Play That Goes Wrong, The Terms of My Surrender, Waitress, War Paint y la fabulosa Wicked. Todos estos espectáculos a tu alcance con la oportunidad de comprar dos entradas al precio de una. 23 importantes shows de Broadway, de los cuales 12 son nuevos, en la Broadway Week. que no te vas a querer perder.

Broadway | Nyc & Company

Asistir a un show de Broadway es una experiencia icónica en la ciudad de Nueva York. Es más, es una de las experiencias imprescindibles. Y la NYC Broadway Week nos permite disfrutar de estos grandes espectáculos a un precio más que económico.

Más de un millón de entradas han sido vendidas en este evento desde que se pusiera en marcha hace más de seis años, y desde entonces la lista teatros que se acogen a la propuesta no deja de crecer año tras año. Un evento único, con un fin: dar acceso a las artes escénicas apoyando a la comunidad de Broadway a los neoyorquinos, y también a quienes visitan la ciudad. Una propuesta que organiza una de las guías imprescindibles de la ciudad de Nueva York: NYC & Company.

Una gran variedad de obras y musicales, con opciones para grandes y pequeños, para toda la familia. No importa si viajas solo, en pareja o con tus amigos. Porque en Broadway hay variedad para todos, y septiembre es un mes perfecto para conocer la ciudad y asistir a un musical.

Además este año, la NYC Broadway Week también incluirá una noche especial de Viva Broadway con una celebración en las escaleras rojas de Times Square. El evento será a las 7 de la tarde del 15 de septiembre y marcará el comienzo del Mes de la Herencia Hispana. Será gratis para el público e incluirá apariciones de artistas de Broadway.

Anastasia | Nyc & Company

Un popular programa bianual que celebra su séptima edición y que tendrá lugar desde el 4 al 17 de septiembre. Si te gustan los shows de Broadway ahora es el momento de que te plantees una escapada a Nueva York. No te pierdas la oportunidad de ver los musicales, comedias y dramas que hacen que la escena del teatro de la ciudad de Nueva York sea famosa en todo el mundo. Una gran oportunidad para ver los musicales de Broadway a mitad de precio. Y recuerda que las entradas están ya a la venta.

Puedes comprar tus entradas para la NYC Broadway Week en nycgo.com/broadwayweek

Para encontrar las entradas 2×1, tienes que introducir en la página el código descuento de la Broadway Week que encontrarás en la web oficial.

Así que ya lo sabes, si vas a visitar Nueva York, y quieres disfrutar de un buen musical, tienes mucho donde elegir. Es o ahora, o en enero, recuerda que la NYC Broadway Week se celebra dos veces al año.

Más información:NYC Broadway Week

En Nueva York siempre hay algo nuevo y emocionante que ver o que hacer, pero si eres un amante del teatro y de los musicales, esta es una escapada.

