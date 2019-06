Dundee: ciudad de moda

Dundee es una de las ciudades europeas de visita obligatoria este año. Así lo afirma Lonely Planet al incluirla en su ranking Best in Europe de ciudades que hay que descubrir en 2018. Famosa por ser una ciudad en continua evolución, Dundee se ha convertido en una capital de moda en Reino Unido, no en vano es sede de algunos de los ejemplos más estimulantes de diseño, innovación y cultura del país.

Apúntate a las visitas turísticas. Dark Dundee ofrece paseos guiados a pie por la ciudad, entretenidos e informativos, colaborando con lugares como Verdant Works, HM Frigate Unicorn y The Howff, un cementerio del siglo XVI en el centro, donde conocerás las historias más escalofriantes del a veces truculento pasadode la ciudad. Y Run the Sights, es perfecto para visitar monumentos corriendo, deporte con visitas guiadas de algunos de los lugares más interesantes y bonitos. Y si no quieres practicar deporte, también hay otro tipo de visita turística más relajada. Gracias a Pirate Boats puedes ver Dundee navegando por el río Tay.

Dundee se convirtió en sede del otro único museo V&A fuera de Londres que hay en el mundo. Y con su inauguración, prevista para el 15 de septiembre, el edificio, diseñado por Kengo Kuma, será la joya de la corona de la oferta turística de la ciudad, Descubrirás 500 años de genialidad, inspiración y logros de la creatividad escocesa, así como lo mejor del diseño internacional. Habrá exposiciones permanentes de Scottish Design Galleries con infinidad de obras, desde el Salón de Té en madera de roble de Charles Rennie Mackintosh hasta un vestido de gala diseñado por la diseñadora escocesa Holly Fulton, o una espectacular tiara de diamantes diseñada por Cartier para Mary Crewe-Milnes, duquesa de Roxburghe. La exposición inaugural será Ocean Liners: Speed & Style. V&A Dundee es un museo imprescindible.

Descubre este verano: OpenClose un proyecto de arte callejero que presenta lo mejor del talento local. Y hazlo recorriendo una senda artística por el centro de la ciudad que ilumina rincones inexplorados con 18 puertas pintadas individualmente por 18 artistas locales. Este año, también en el barrio de Stobswell con más de 20 nuevas instalaciones de arte callejero. Si quieres hacer un receso entre visita y visita y vivir la aventura, hazlo en el nuevo Foxlake, una visita obligada en la que disfrutarás de los mejores planes. Porque en Foxlake tienes desde un parque acuático digno de Ninja Warrior hasta paddleboarding, wakebording, yoga sobre tablas en el agua y paseos a toda velocidad para los más pequeños en botes de goma. Si buscas diversión esta es una visita obligada.

También hay un nuevo centro de esquí acuático de Dundee en el City Quay con vistas al HM Unicorn. Y en Slessor Gardens, grandes conciertos al aire libre, este año puedes ver a Steps, Rita Ora, Simple Minds, The Pretenders y KT Tunstall.

Construida sobre el diseño, Dundee, compitió con otras 50 ciudades del mundo para unirse a la red de Ciudades Creativas en 2014. Y fue nombrada la primera ciudad del diseño de Reino Unido por la UNESCO gracias a sus innovaciones. Entre las contribuciones de Dundee al mundo se encuentran la aspirina, investigaciones biomédicas y la creación de nuevos medicamentos contra el cáncer, cómics como Beano y Dandy, la mermelada de naranja, y videojuegos como los Lemmings y Grand Theft Auto. Y la ciudad sigue creando y contribuyendo a su reputación como ciudad del diseño.

Actualmente, un grupo de jóvenes de Dundee colabora en el diseño del evento que se va a convertir en uno de los eventos del año en Reino Unido: la inauguración del V&A Dundee en el mes de septiembre.

Dundee es también la capital del cómic. Ciudad de nacimiento de Beano, una de las revistas de historietas para niños más longevas de Gran Bretaña. Todas las semanas, niños y adultos de todo el mundo siguen las travesuras de personajes legendarios como Daniel el travieso. Podemos divertirnos con la nueva tira cómica del Beano, Bash Street, o ver las estatuas de los personajes más queridos de la ciudad, como Desperate Dan o Minnie the Minx. Además se celebra hasta octubre el 80 aniversario de Beano, y el museo McManus se convertirá en y los chicos de The Bash Street tomarán la galería.

Muy por encima de la ciudad en Balgay Hill, el Observatorio the Mill’s Observatory sigue siendo el único construido en el Reino Unido con el único objetivo de fomentar el interés por la ciencia. Con espectáculos planetarios regulares, exhibiciones astronómicas y mucho más, te permitirá explorar el espacio a tu gusto.

Desde barcos legendarios hasta las espectaculares orillas del barrio de Broughty Ferry, en el estuario del río Tay, Dundee es para todos toda una aventura. No te pierdas el Gun Deck el único barco de guerra de madera de Escocia, y el HMS Unicorn, un barco con casi 200 años de historia que se conserva como museo y en el que podrás hacer un viaje en el tiempo para descubrir, entre otras cosas, cómo era la vida a bordo de aquellos grandes buques a vela, además de explorar sus cuatro cubiertas atmosféricas. Más información: Turismo de Escocia

Si aun no tienes destino para tus vacaciones de verano, ¿por qué no decantarte por una escapada a Escocia?

