Dubái, el paraíso de los niños

¿Viajar en familia a Dubai? Seguro que te has planteado esta pregunta alguna vez. Vamos a darte poderosas razones para que te decidas a conocer el emirato. Los niños son las estrellas de muchas de las atracciones que nos ofrece este increíble destino del Golfo Pérsico. Para empezar playas de arena blanca, suave y fina, buen tiempo, sol y un cielo azul que se confunde con el color del majestuoso océano que baña sus costas. Pero por si esto no es suficiente seguimos. Este oasis único, escondido en el desierto, tiene muchos tesoros. Parques acuáticos espectaculares, parques temáticos, museos, esquí sobre nieve pero bajo techo, paseos en camellos, explorar la ciudad antigua con todo su encanto y exotismo. Toda la ciudad esta llena de atracciones. Dubaí tiene mucho para fascinar tanto a los niños como a los papás. Y por la comida no hay que preocuparse. Como en cualquier ciudad cosmopolita se pueden encontrar restaurantes de comida occidental y al gusto europeo. Pero también se pueden probar platos de países como Líbano, India, Egipto, Marruecos o de gastronomía local si queremos experimentar algo diferente. Sólo un apunte. Estamos en un país islámico, aunque no hay restricciones, si tenemos que intentar ser sensibles con sus costumbres y sus normas locales. En las playas y piscinas de los hoteles podemos ir como queramos pero no en las playas públicas. Hay que llevar ropa adecuada para la región porque las temperaturas son altas y hay bastante humedad en el ambiente. Y tener en cuenta que los fines de semana en Dubai son el viernes y el sábado pero no incluyen el domingo.