Tres playas españolas entre las mejores de Europa

Ya sabemos que las playas españolas son algunas de las mejores que existen. Este año dos de nuestras playas están en el top 10 en el ranking Best of the Best de las mejores playas europeas. El ranking, organizado por Tripadvisor se basa estrictamente en la opinión de turistas que han visitado en los últimos 12 meses estos lugares, además también se ha tenido en cuenta también la cantidad de reservas que fueron hechas a través de la propia página.

El segundo lugar de la lista lo ocupa la playa de Fuerteventura, Cofete. Seguida por la playa de la Concha de San Sebastián en el cuarto lugar del ranking. No sólo son una de las preferidas entre los españoles, ahora son de las mejores de toda Europa. El primer lugar de la lista, sin embargo, se lo llevó Italia, siendo su playa de arena blanca, Isola dei Conigli, la favorita entre los visitantes. En la lista de estas increíbles playas también entran en el top 10 costas de Portugal, Reino Unido y Grecia.

No nos toma de sorpresa que la playa de Cofete ocupara el segundo lugar. Esta playa, situada en pleno parque natural, tiene aproximadamente 14 kilómetros de distancia. Rodeada por montañas y su arena de color melocotón, es un verdadero paraíso para cualquier amante del mar y la naturaleza.

Por otro lado, una playa muy diferente pero que tampoco nos resulta raro que se sitúe en el top 10, es la playa de la Concha. Aunque mucho menos salvaje que la anterior, esta playa vasca siempre ha sido la favorita entre los españoles. Situada justo en la bahía del centro de San Sebastián, no hay actividad que no puedas encontrar para hacer.

Por último y aunque no ha llegado al top 10, otra de nuestras playas que se ha colado en la lista de las mejores es la de Sotavento. Con el puesto número 15 esta playa, también situada en Fuerteventura, tiene arenas claras y aguas poco profundas. Como bien lo dice su propio nombre, los fuertes vientos de esta la hacen perfecta para deportes acuáticos como el windsurf, el surf, y los paseos en vela.

SEGURO QUE TE INTERESA:

10 Playas españolas de cine